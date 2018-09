La tierraplanistas sí creen en el cambio climático porque "la evidencia científica es abrumadora"

En su incesante búsqueda de la excelencia intelectual, la humanidad continúa hollando cimas antes jamás imaginadas. El último alto en el camino hacia el Mar del Conocimiento Absoluto tiene como protagonista a una inesperada sociedad, de tintes evidentemente anacrónicos en pleno siglo XXI, capaz de hacer las delicias de medio Internet. Hablamos de la Sociedad de la Tierra Plana y su repentino gusto por la evidencia científica. Cuando esta atañe, eso sí, al cambio climático.

Sucedió hace mes y medio, pero no fue hasta ayer cuando la historia tornó en viral. Entonces, un usuario de Twitter consultó a la Flat Earth Society, la más grande y popular de entre las muchas que pueblan los rincones de la red clamando que la Tierra es plana, sobre su postura respecto al cambio climático. La escueta respuesta: "Sería una irresponsabilidad cuestionar algo que cuenta con tanta abrumadora evidencia científica detrás, y que nos amenaza directamente como especie".

Certainly. It would be nothing short of irresponsible to question something with so much overwhelming evidence behind it, and something that threatens us so directly as a species.