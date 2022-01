Tolkien pasó 23 años fingiendo ser Papá Noel en cartas navideñas a sus hijos. Y eran fascinantes

En diciembre de 1920, Papá Noel escribió una carta a una casa humilde en los suburbios de Oxford, adjuntando un boceto en acuarela de su hogar en el Polo Norte, una abovedada cabaña de nieve, a la que se acercaba un tramo de escaleras iluminado por linternas de hielo. "He escuchado que le preguntaste a tu papá cómo era yo y dónde vivía", decía la carta dirigida a John Tolkien, de tres años. Y cuando la familia creció hasta tener cuatro hijos, Papá Noel continuó escribiendo cada Navidad durante 23 años, hasta que la más joven, Priscilla, cumplió los 14 años.

Las cartas siguieron llegando después de aquella, incluso a varias direcciones en Leeds donde su padre se hizo con un puesto universitario, y luego regresaron a Oxford cuando se convirtió en profesor de filología inglesa. Hasta que finalmente llegaron a una casa mucho más grande, que ahora ha sido catalogada, a pesar de su escaso interés arquitectónico, como el lugar de nacimiento de los libros que engendraron un imperio editorial y cinematográfico, la trilogía El Hobbit y El Señor de los Anillos.

Obviamente, no se trataba de Papá Noel. Si no de J.R.R. Tolkien.

A pesar de ser más conocido por los paisajes fantásticos de la Tierra Media y de ser un autor célebre, el profesor anglosajón de la Universidad de Oxford también fue un padre devoto que adoraba a sus hijos. En 1920, unos pocos años después de que Tolkien regresara de la Primera Guerra Mundial, comenzó una entrañable tradición navideña familiar que continuaría durante décadas en su casa. Estos cuentos del Polo Norte relatan principalmente las luchas de Papá Noel contra duendes montados en murciélagos que robaban los regalos, así como a las travesuras de su ayudante, Oso Polar del Norte, quien en 1926 encendió accidentalmente todas las auroras boreales. Y Tolkien incluyó junto a muchas de sus cartas navideñas un conjunto de imágenes encantadoras.

En una carta, Oso Polar encontró un agujero al lado de un cerro y entró porque estaba nevando. Se deslizó por una pendiente rocosa, pero le cayeron más rocas encima y no pudo volver a subir. "Casi de inmediato olió a duende y se interesó y comenzó a explorar. No era muy sabio porque, por supuesto, porque aunque los goblins no podían hacerle daño, sus cuevas son muy peligrosas". La nieve, la entrada a las traicioneras cuevas y el olor a duende resultarán familiares al instante para los lectores del mundo en el que Tolkien estaba trabajando en ese momento, El Hobbit, la primera de las aventuras de la Tierra Media.

Los niños mantuvieron las cartas en perfectas condiciones durante décadas, pero ahora se encuentran entre los tesoros de la biblioteca Bodleian en Oxford. "Las postales de Navidad son probablemente mis cosas favoritas en toda la colección", decía Catherine McIlwaine, archivista de Tolkien en Bodleian. "Realmente te muestran otro lado de Tolkien, como un amoroso hombre de familia. Hay algo tan conmovedor en la imagen de él, no importa cuántas críticas haya en su tiempo en la universidad o en su escritura, encontrar tiempo para sentarse en su estudio y escribir estas maravillosas cartas, tan detalladas y bellamente ilustradas", explicaba.

La otra razón por lo que son tan conmovedoras es que no podría haber una demostración más clara de lo importante que era su familia para él. Quedó huérfano desde los 12 años, cuando murió su madre, y luego pasó años recluido en orfanatos y casas de familiares en Birmingham. De hecho, conoció a su esposa, Edith, como compañera de residencia.

"La aurora boreal", 1926: "¿No es tonto el oso polar del norte? ... [él] encendió todas las auroras boreales durante dos años. Nunca has visto ni escuchado nada parecido. He intentado hacer un dibujo, pero estoy demasiado tembloroso para hacerlo correctamente y no puedes pintar con luz efervescente, ¿verdad?"© The Tolkien Estate Ltd, 1976.

La idea de Papá Noel vestido de rojo y blanco, y montado en un trineo tirado por renos cada Nochebuena entregando regalos a los niños, proviene quizás del poema más conocido en el idioma inglés: La noche antes de Navidad. Escrito por Clement Moore o Henry Livingston (la autoría está en disputa) en el siglo XIX, este clásico poema estadounidense estableció a San Nicolás, o Santa Claus, como lo conocemos hoy.

Pronto, las imágenes de Papá Noel fueron mejoradas por el ilustrador germano-estadounidense Thomas Nast, quien proporcionó al personaje ayudantes elfos y un taller de juguetes, y lo retrató viviendo en el Polo Norte y recibiendo regularmente cartas infantiles. Tolkien toma prestado libremente de toda esta cultura estadounidense que, a fines del siglo XIX, había emigrado a Gran Bretaña y era inmensamente popular. Pero también lleva a su Papá Noel en diferentes direcciones, gravitando hacia su propia mitología de la Tierra Media, que se estaba desarrollando en paralelo.

Así que, como no podía ser de otra manera, tenemos elfos en el Polo Norte de Tolkien. Pero a pesar del hecho de que estos son elfos diminutos y alegres con sombreros puntiagudos (muy lejos de los de El Señor de los Anillos) pertenecen a diferentes linajes: Elfos de las Nieves, Elfos Rojos o Gnomos, Elfos Verdes, no muy diferente de los Altos Elfos, Elfos Silvanos y otros en la popular trilogía fantástica.

Algunos de los elfos navideños eran guerreros feroces, que daban lucha a los malvados duendes por los regalos. De hecho, esos propios goblins son precursores de los trasgos en El Hobbit, y más tarde de los Orcos. Viven bajo tierra, les encantan los túneles y son una amenaza para la Navidad.

Navidad de 1932: “Las cuevas son maravillosas. Sabía que estaban allí, pero no cuántos ni cuán grandes eran. Por supuesto, los trasgos se fueron a los agujeros y rincones más profundos, y pronto encontramos a Oso Polar. Se estaba poniendo bastante largo y delgado de hambre, ya que había estado en las cuevas alrededor de quince días. En la parte superior de mi postal navideña hay una imagen, inventada, pero más o menos de cómo realmente es, de mí llegando a Oxford. Tu casa está justo donde los tres puntitos negros sobresalen de la sombra a la derecha ". © The Tolkien Estate Ltd, 1976

Al mismo tiempo, Tolkien amplía considerablemente la mitología navideña. El mejor amigo de Papá Noel (y bribón habitual) es el Oso Polar del norte, cuyas divertidas travesuras son el foco de las primeras cartas. Más tarde, sus sobrinos, Paksu y Valkotukka (finlandés para "gordo" y "cabello blanco" respectivamente) proporcionan un mayor alivio cómico y muestran el amor de Tolkien por el idioma que influyó en uno de sus propios idiomas inventados, el quenya, hablado por los Elfos de Tierra Media.

También se agregan varios mitos "etiológicos": motivos que "explican" las cosas que suceden en el mundo real de los hijos de Tolkien. Por ejemplo, los chocolates derretidos se pueden explicar por el hecho de que el oso polar los aplasta, y una luz brillante en el cielo nocturno es seguramente un atisbo del gigantesco árbol de Navidad en el Polo Norte.

Más detalles e innovaciones hacen que este mundo helado sea maravilloso e intrigante. Papá Noel aparentemente tiene un grifo en su sótano que "enciende" la Aurora Boreal; hay arte rupestre de hombres primigenios en las cuevas de duendes, incluidas representaciones de mamuts y renos; y hombres de las nieves que viven en los alrededores y reciben invitaciones para fiestas en la casa de Papá Noel.

Dibujos rupestres, 1932: “El propio oso polar se asombró cuando traje la luz; porque lo más notable es que las paredes de estas cuevas están todas cubiertas de cuadros, tallados en la roca o pintados de rojo, marrón y negro. Algunos de ellos son muy buenos (en su mayoría de animales), otros son raros y otros malos; y hay muchas marcas, letreros y garabatos extraños, algunos de los cuales tienen un aspecto desagradable ". © The Tolkien Estate Ltd, 1976

Aún más tolkieniano, también vemos lenguajes y alfabetos inventados. Un elfo llamado Ilbereth, que se convierte en el secretario de Papá Noel, envía a los niños un mensaje de Feliz Navidad en escritura élfica, que aparentemente es una variación del sistema de escritura tengwar de Tolkien, el mismo que se ve en el Anillo Único en El Señor de los Anillos. Y el oso polar nos da una oración en "Ártico" (una versión del quenya) y nos presenta un alfabeto que ha ideado basado en símbolos de duendes.

Las cartas de Papá Noel se publicaron después de la muerte de Tolkien en 1973, y su popularidad duradera se debe a la extensa saga navideña que crean y a la voz divertida y cariñosa del padre que transmite cada una de ellas. La conmovedora "última carta", cuando Papá Noel se despide de los niños que ahora son "demasiado mayores" para colgar el calcetín, mientras la Segunda Guerra Mundial se desata, marca el fin de la inocencia en más de una forma. Pero el mito de Papá Noel sigue vivo y sigue siendo la lectura festiva favorita de los niños de todo el mundo.

Las muchas cartas finalmente se reunieron en un hermoso volumen llamado Cartas de Papá Noel. Este es un ejemplo:

Casa del acantilado. Cima del mundo. Cerca del Polo Norte

Navidad 1925

Mis queridos muchachos,

Estoy terriblemente ocupado este año, cuando lo pienso, me tiembla la mano más que nunca. De hecho, han estado sucediendo cosas horribles, y algunos de los regalos se han estropeado y no tengo al Oso Polar del norte para ayudarme y he tenido que mudarme de casa justo antes de Navidad, así que puedes imaginar en qué estado está todo.

Ven, y verás por qué tengo una nueva dirección, y por qué solo puedo escribir una carta para ustedes dos. Todo sucedió así: un día con mucho viento en noviembre pasado, mi gorro se voló y se quedó atascado en la parte superior del Polo Norte. Le dije que no lo hiciera, pero el Oso Polar trepó hasta la parte superior para bajarlo, y lo hizo. El poste se rompió por la mitad y cayó sobre el techo de mi casa, y Oso cayó por el agujero que se hizo en el comedor con mi gorro sobre su nariz, y toda la nieve cayó del techo hacia la casa y se derritió.

Apagué todos los fuegos y corrí a los sótanos donde estaba recolectando los regalos de este año, y la pierna de Oso Polar se rompió. Ahora ya está bien, pero me enfadé tanto con él que dice que no intentará ayudarme de nuevo. Espero que su temperamento cambie y que se reponga para la próxima Navidad. Te envío una foto del accidente y de mi nueva casa en los acantilados sobre el N.P. (con hermosas bodegas en los acantilados). Si John no puede leer mi vieja escritura inestable (1925 años), debe pedirle a su padre que lo haga. ¿Cuándo va a aprender Michael a leer y escribirme sus propias cartas? Mucho amor para los dos y para Christopher, cuyo nombre se parece bastante al mío.

Eso es todo. Adiós.

Papá Noel

A continuación se incluía esta ilustración:

En esta página, Papá Noel le escribe a John de 3 años en 1920:

Querido John,

Te escuché preguntar hoy cómo era y dónde vivía. Me he dibujado a mí y mi casa para ti. Cuida la foto. Acabo de irme a Oxford con mi saco de juguetes, algunos para ti. Espero llegar a tiempo: la nieve es muy espesa en el Polo Norte esta noche.

Gran parte de lo que hace que las letras sean tan especiales es el pensamiento que hay detrás de ellas. Cuando apareció ese primer sobre en el felpudo en 1920, Tolkien aún no era un profesor de Oxford, y mucho menos un autor bien establecido. Recientemente había sido desalojado del ejército, después de contraer la fiebre de las trincheras cuando era un joven teniente en el Somme. El Hobbit, también escrito inicialmente para el entretenimiento de sus hijos, estaba todavía a unos 17 años de su publicación y El Señor de los Anillos estaba a más de tres décadas.

Las letras, a pesar de su elaborada caligrafía, narrativas densas y colores, representan algo simple: el tiempo, la amabilidad y la atención de un padre. Cuando, en 1926, Papá Noel de Tolkien explica que un fuego artificial gigante "volvió negro el Polo Norte, sacó las estrellas de su lugar, partió la luna en cuatro y el Hombre que había en él cayó en el jardín trasero y se comió muchos de los chocolates navideños ", el placer lúdico del escritor es tangible.

También se muestra algo más profundo que el buen humor y la indulgencia paternal. El arquitecto de la Tierra Media incluía con frecuencia eventos fantásticos y florituras de otro mundo en sus cartas que podrían ser directamente de las páginas de sus novelas. Hay ejemplos de las ilustraciones de las montañas que aparecerían en la portada original de El Hobbit. Escuchamos acerca de un gran cuerno de 400 años de antigüedad ("su sonido llega hasta donde sopla el viento del norte"), así como de la guerra de los Trasgos de 1453. Tolkien se toma la molestia de crear todo un alfabeto de jeroglíficos para que sus hijos lo traduzcan.

Las historias de Tolkien siempre han sido maravillosos híbridos de lo conocido y lo desconocido. La campiña de Warwickshire, Malvern Hills y Ribble Valley de Lancashire han inspirado varios escenarios en sus obras. Sin embargo, los imbuye con una magia adicional, y lo mismo ocurre con sus cartas de Papá Noel.

La carta final, en un 1943 devastado por la guerra, insinúa la intrusión de la vida moderna. Al mismo tiempo, muestra un optimismo que aún se puede valorar: "Mi querida Priscilla, ¡Feliz Navidad! Después de esto tendré que despedirme, más o menos: quiero decir, no te olvidaré. Mis mensajeros me dicen que la gente lo llama "lúgubre" este año y así es, me temo, que en muchísimos lugares me gustaba especialmente ir; pero me alegra mucho saber que todavía no te sientes miserable. ¡No lo hagas! Todavía estoy muy vivo y volveré pronto, tan feliz como siempre".