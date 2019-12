La turra que no cesa: "All I Want For Christmas is You" ya tiene tres récord Guinness y el #1 en Billboard

Veinticinco años después de su lanzamiento, "All I Want For Christmas" ha hollado su última cima aún sin conquistar, su particular Everest: el número #1 de Billboard. La lista funciona como un termómetro de las canciones más populares a cada semana en Estados Unidos. Se acerca la Navidad y eso implica, invariablemente, que el título corresponde, una vez más, año tras año, a Mariah Carey y a su villancico navideño.

Uno histórico se mire por donde se mire.

Récords. El mejor ejemplo de ello son sus tres records Guinness, concedidos a finales de noviembre, un honor sin igual en la música popular. El primero, por ser el título navideño "más reconocible"; el segundo, por convertirse en la canción más reproducida en un sólo día en la historia de Spotify (más de 10 millones en diciembre de 2018); el tercero, por pasar ¡20! semanas en el top ten de singles navideños de Reino Unido.

Y el #1. Pese a tanto reconocimiento, Carey no había obtenido, quizá, la presa más cotizada: la cabeza de lista de singles de Billboard en Estados Unidos. Se debe al formato mediante el que se dio a conocer al mundo. "All I Want For Christmas" no se publicó como single sino dentro de un EP (un disco de corta duración, de entre cuatro y seis canciones), lo que le dejó durante años fuera de la terna.

Un cambio en el reglamento y su revival permamente han hecho el resto.

Inevitbale. Es la turra que no cesa, una melodía ya indisiociable de la Navidad que año tras año adelanta su llegada. Se aprecia a la perfección en las reproducciones del videoclip en YouTube. Durante los últimos años su pico de escuchas se ha alcanzado a finales de diciembre, superando su registro del año previo en millones y millones. Pero también se ha anticipado el inicio de la ola. Las búsquedas de "All I Want For Christmas Is You" ya suben desde noviembre.

Emporio. Un interés rayano en lo obsesivo que Mariah Carey está explotando a conciencia. Desde su publicación le ha granjeado más de 60 millones de dólares a su bolsillo, y ya hay hasta un documental sobre la canción, a estrenar a finales de mes. Es un imperio comercial, un artefacto de mercadotecnia imperecedero que gana dinero a espuertas cada Navidad, que tiene su propio funko (y su karaoke ilustrado) y que ya se cuenta entre las diez canciones más vendidas de la historia.

Y todo eso son royalties para Mariah Carey. Nunca una sola canción resultó tan rentable.

Imagen: Zhou junxiang/AP