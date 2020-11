18 documentales recientes y no tan conocidos que te sacarán del apuro en tardes de lluvia

A mal tiempo, buenos documentales. No hace falta decir lo obvio, pero estamos en un momento en el que atrincherarse con entretenimiento y cultura en casa es lo mejor que puedes hacer. Si no tienes a mano a ese amigo aficionado al género al que pedirle sugerencias o si sientes que ya te has zampado todas las no-ficciones más populares de los últimos tres años (The Last Dance, el documental de los Beastie Boys), te dejamos por aquí un surtido que, en nuestra humilde opinión, entra por los ojos y convence con el reposo. Que las disfrutes.

American Factory (Julia Reichert y Steven Bognar, 2019)

Para contar lo suyo Steven Bognar y Julia Reichert sólo necesitan algunos esporádicos rótulos y, sobre todo, el lenguaje corporal de su coral reparto, a saber: los trabajadores estadounidenses de una antigua fábrica de General Motors que reconvirtieron sus instalaciones para fabricar cristales al dictado de una empresa china, los empleados de la misma fábrica en china y el resto de jerarquía corporativa de ambos destinos. ¿Cómo crees que se sentirán los norteamericanos al ver que los ha sacado del pozo una empresa extranjera? ¿Qué crees que pensarán los empleados chinos al ver la pachorra y baja productividad de los americanos? Todas las miserias del globalizado panorama laboral del siglo XXI en dos hilarantes horas.

En Netflix

Generation wealth (Lauren Greenfield, 2018)

¿Quién iba a pensar que podríamos sentir risa y lástima del 1%? La directora se cuela en las ensimismadas fortalezas de los ricos más repelentes (y horteras, muy horteras) del planeta para que, con su simple proyección, nos demos cuenta de que estamos ante un deforme fruto del tardocapitalismo y que, como dice el documental, tienen comportamientos muy similares a la decadente élite del imperio romano instantes antes de que su sistema se fuera por el desagüe.

En Prime Video

Abducted In Plain Sight (Skye Borgman, 2017)

Sí, es uno de esos clarísimos casos en los que es mejor no saber nada de lo que te van a contar, colocarte en el asiento trasero y dejar que su director vaya cruzando autopistas de eventos reales demasiado increíbles como para creértelos si alguien te los cuenta sin pruebas.

En Netflix

Feels Good Man (Arthur Jones, 2020)

Un poco de Moby Dick, por aquello de luchar contra fuerzas mucho más poderosas que uno mismo, y también de Frankenstein, por aquello de ser un creador que busca expresar su mundo interior y acaba viendo cómo su criatura cobra vida propia. Feels Good Man es un documental sobre Pepe the Frog, el símbolo de la ultraderecha irreverente en redes sociales, y cómo su autor, un dibujante corriente y en las antípodas ideológicas, intenta reapropiarse de un personaje para que represente el amor en lugar del nihilismo envenenado con el que lo asociamos. Una odisea que nos recuerda que nadie es dueño de nada, incluido tú mismo y tu propia imagen, en el momento en el que llega a Internet.

En Prime Video

Murder Death Koreatown (anónimo, 2020)

Aunque Murder Death Koreatown es en teoría una autobiografía, la ficha de IMDB de esta cinta no registra el nombre de su autor (sigue siendo un misterio) ni en ningún momento conocemos cómo se llama su protagonista. A partir de un asesinato en una de las zonas más deprimidas de Los Ángeles que obsesiona a un vecino iremos descendiendo peldaños hacia la locura lovecraftiana. ¿Divertimento de alguien aficionado a los hilos chungos de Reddit que ha querido innovar en el audiovisual o crítica social? ¿Documental o ficción?

En Prime video

Apollo 11 (Todd Douglas Miller, 2019)

Posiblemente la propuesta más conocida de esta lista, contando algo que nos conocemos al dedillo, esto es, el exitoso despegue de la famosa nave en Cabo Cañaveral. Sin embargo el Apollo 11 de Todd Miller tiene unas imágenes (de archivo, sacadas del baúl de la NASA ahora por primera vez después de cincuenta años) de tal valor estético e incluso sociológico que nos obligan a animar a su visionado a los que aún no lo hayan hecho.

En Prime Video

La pintora y el ladrón (Benjamin Ree, 2020)

Podría ser un cuento de Victor Hugo pero es algo que ha sucedido en el mundo real. A una pintora naturalista checa le roban dos de sus más importantes cuadros expuestos, y la curiosidad la lleva a buscar al tipo que llevó a cabo el golpe para estudiarlo. Lo que se encuentra es en apariencia un delincuente común pero también un alma que intenta sobreponerse de su dolor y sus adicciones, alguien no tan lejano a ella misma, nos dicen, y lo que resta es tanto un relato sobre una extraña amistad como un juego psicológico de puntos de vista más sorprendente que la mayoría de producciones hollywoodienses.

En Filmin

El año del descubrimiento (Luis López Carrasco, 2020)

Si resumimos la propuesta de Luis López Carrasco a simple documental es posible que se nos echen encima tanto su director como las decenas de críticos de nuestro país que han elogiado esta historia sobre la Cartagena (y por extensión un poco toda España) en proceso de desmantelamiento industrial forzoso de 1992. Como nos cuentan, el PSOE, para meter al país en la UE, traicionó a la población de la zona condenándola a la deambulación laboral mientras el país sacaba pecho de modernidad con juegos olímpicos y expos. Por cómo el director ha recogido sus imágenes cuesta saber si sus testimonios, reales aunque cargados de pretensiones artísticas, son de hace treinta años o de hoy, y eso ya lo dice todo.

En algunos cines

Muchos hijos, un mono y un castillo (Gustavo Salmerón, 2017)

Quien conozca a Julita sólo podrá amarla. Un personaje que perfectamente podría haber salido de un tebeo de Bruguera es una persona de tres dimensiones a la que filma su propio hijo, Gustavo Salmerón, con bien de ternura, mala baba y fascinación. La expresión “entrar hasta la cocina” en la vida de alguien cobra aquí un nuevo sentido. Noventa minutos de descacharre.

En Movistar+, Prime Video y Filmin

Rams (Gary Hustwit, 2019)

Los diseños de Dieter Rams para Braun y Vitsoe revolucionaron el sentido de la estética aplicada e hicieron de nuestra realidad doméstica un espacio un poco menos feo. Además, sin él los productos de Apple habrían sido otra cosa muy distinta, seguramente peor. Dirige Gary Hustwit, el hombre que nos trajo Objectified y Helvética, con lo que te puedes hacer una idea de la pedagogía minimalista que desprende el propio documental, que fusiona, como no podía ser de otra forma, la vida práctica con la filosofía.

En Vimeo

Por el Poder de Grayskull (Randall Lobb y Robert McCallum, 2017)

Con mejor storytelling que el episodio dedicado a He-Man en The Toys that Made Us y con más puntos de interés para los que, además de amar a la figura de acción, también conserven un hueco especial para la película de Cannon Films. Un paseo por la nostalgia que le debes a tu niño interior.

En Netflix

Three Identical Strangers (Tim Wardle, 2018)

Tres trillizos idénticos fueron separados al nacer y se reunieron a los 19 años en la Nueva York de los 80. A partir de ahí una realidad con sabor a thriller llena de giros locos que van de las reflexiones sobre el libre albedrío a las teorías de la conspiración y que dejan a sus espectadores preguntándose a santo de qué esta aventura no es de dominio público.

En Prime Video





Ellos no envejecerán (Peter Jackson, 2018)

Llama la atención el poco ruido que generó este submarinismo por los archivos gráficos restaurados y coloreados de la Primera Guerra Mundial por parte del director de El Señor de los Anillos. Un trabajo que deslumbra por su apartado técnico (hubo alteración de la velocidad de los fotogramas y hasta se crearon sonidos acompasados) y que, con perdón de Spielberg y Mendes, es la versión más inmersiva que verás nunca del horror que es la vida en las trincheras.

En Prime Video

Lasting marks (Charlie Lyne, 2018)

Dejemos que su sinopsis haga el trabajo de promoción por sí sola: "la historia de dieciséis hombres homosexuales juzgados por sadomasoquismo en los últimos días de la Gran Bretaña de Thatcher y humillados públicamente por la policía, la fiscalía y la prensa sensacionalista, con la diferencia que esta vez son ellos los que cuentan su historia. Un documental sobre un período oscuro de la sociedad británica, un momento en el que cualquier cosa fuera de lo común era demonizada. Un doloroso recordatorio de la violencia inherente a la 'normalidad'". No te puede dar pereza, es un corto de quince minutos.

En Vimeo

Palabras para un fin del mundo (Manuel Menchón, 2020)

Algunos de los episodios (y concretamente los últimos instantes) más relevantes de la vida de Miguel de Unamuno narrada en off por nada menos que José Sacristán. Un largometraje lleno de material inédito y que debería ser considerado tesoro nacional (hay mucho que no se nos había contado de su vida), en el que se sigue percibiendo la lucha por la apropiación de la figura y que nos deja clavados a la butaca mientras sentimos que nos duele España.

En algunos cines

El Spiderman Japonés (David Gelb, 2020)

Aquí hacemos trampa, pero pequeña. Se trata de uno de los episodios de la docuserie Marvel 616 (dirigido, por cierto, por el mismo autor del excelentísimo docu Jiro Dreams of Sushi), pero este capítulo de menos de una hora es muy similar a los de la conocida serie de Netflix The Movies that Made Us, es decir, funciona de forma autónoma. En este caso le desvela al mundo uno de los secretos del trepamuros mejor guardados hasta ahora por oriente, el Spider-Man licenciado pero tan diferente de la versión que todos conocemos que lo hermana más con los Power Rangers que con la idea de Stan Lee. Un Peter Parker en mallas ridículas y con coche, con nave espacial que se transforma en robot gigante y mucho, mucho más.

En Disney+

Shut Up and Play the Piano (Philipp Jedicke, 2018)

Un documental que funcionará mejor para los profanos de Chilly Gonzales que para los versados. Una figura de culto que no te acabas, que pasó por todos los sonidos que importan (del punk berlinés al rap pasando por la electrónica), que ha colaborado únicamente con tótems de primera fila y que cuando pisa el escenario se transforma en una bestia salvaje, como veremos. Para los que disfrutan de una sacudida eléctrica de genialidad.

En Filmin

Leonor. El futuro de la monarquía renovada (Raúl García y Daniel Flores, 2020)

No podíamos no acoger con sumo gusto la biografía de nuestra jovencísima futura reina. Por muchos, muchos años de borbonismo y parcheamientos autorizados.

En Amazon Prime