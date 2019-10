Los 19 libros de terror más influyentes de todo los tiempos

Al igual que parece que nos pasamos todo diciembre (bueno, algunos desde agosto) preparándonos para navidad, en el décimo mes del año contamos los días para Halloween (o Holy Wins), la noche de terror por excelencia. Un terror que, como género literario, ha creado algunas de las obras más sensacionales que se pueden leer actualmente.

Grandes libros, con novelas y relatos, que apelan a lo más profundo de nuestro ser para infundirnos el miedo mismo. En Magnet hemos hablado con autores de género fantástico y terror, incluyendo ganadores del premio Minotauro, y con editores de Webedia para ver cuales son los libros de terror que más nos han influido y marcado.

'Libros de sangre', de Clive Barker

Recomendado por John Tones, editor de Xataka

"Los 'Libros de sangre', o 'Libros sangrientos' o, simplemente, 'Sangre', como se les conoció en la edición de Martínez Roca, son la obra maestra de Clive Barker, y quizás la cima de la literatura de terror de las últimas décadas. Bajo mi juicio, nadie ha superado estas antologías de cuentos ni en términos de imaginación enferma, ni de perversidad formal ni de pura y dura contemplación del horror.

Violentísimos y altamente eróticos, muchos de sus cuentos dieron pie a películas como 'Candyman', 'El vagón de la muerte' o 'Rawhead', aunque la mayoría de ellos son absolutamente inadaptables, como sabrán quienes hayan presenciado sobrecogidos los pasajes de cuentos que se asoman al infierno visual más destilado, como 'En las colinas, las ciudades'. El propio Barker, y con la salvedad de la novela corta que dio pie a 'Hellraiser' ha sido incapaz de igualar esta, su primera obra, aunque tiene interesantes incursiones en la fantasía oscura, como 'Sortilegio'. Pero nada comparable a estas descargas de alta literatura y pánico puro."

Libros de Sangre: Volúmenes I, II y III (Gótica) PVP en Amazon 30,40€

'Carrie', 'Salem's Lot' e 'It', de Stephen King

Recomendados por Pablo Tebar, Premio Minotauro 2018 por 'Nieve en Marte'

"A mí me marcó mucho Stephen King en general, pero me cuesta quedarme con uno: Carrie, Salem's Lot e It. Carrie fue el primero que leí de él y el que más me sorprendió. 'El misterio de Salem's Lot' fue el segundo y me parece que es quizá su novela más perfecta. 'It' marcó mi adolescencia y lo releí. Las tres me han influido tanto en estilo como en temática."

Kiko Vega se suma a la recomendación de 'El misterio de Salem's Lot' (en Amazon) al ser "el libro perfecto. Tiene las dosis justas, sobredosis más bien, de terror, aventura, drama y emoción que puedan caber en un único libro. El sentido de la maravilla entendido por King elevado a la máxima potencia. Un torrente de horror disfrazado de aventura juvenil. Como siempre."

'Narraciones inverosímiles', de Pedro Antonio de Alarcón

Recomendado por Javier Jiménez, editor de Xataka

"Hubo una época de mi vida en que me obsesionaba Borges. No solo lo leía compulsivamente, una y otra vez, sino que perseguía sus entrevistas, ensayos y textos en busca de recomendaciones literarias cuántas más raras mejor. Así fue como, en ‘la Biblioteca de Babel’, la colección de literatura fantástica que había preparado en los años 80, me di de bruces con “El amigo de la muerte” de Pedro Antonio de Alarcón.

Entendedme bien, la calle Pedro Antonio de Alarcón estaba justo al lado del trabajo de mi padre. Según lo veía en aquel momento… era un señor de Guadix, que había escrito alguna cosa y que tenía una calle simplemente por el hecho de que era paisano… ¿cómo era posible que el mismísimo Borges lo hubiera seleccionado junto a Poe, Kafka, Kipling James o Voltaire? ¿Qué estaba pasando aquí?

Me puse a buscar la novela corta por todas las librerías de viejo de la ciudad y, al final, lo encontré dentro de ‘Narraciones inverosímiles’ junto a una gran variedad de cuentos que iban de lo humorístico a lo fantástico pasando, claro, por el terror. Es posible que ‘El amigo de la muerte’ no sea el mejor cuento de terror que se ha escrito. Sin embargo, ver cómo los pioneros del terror en castellano trataban de hacer suya esa literatura que venía de fuera es un espectáculo increíble; sobre todo, por lo muchísimo que esos cuentos dicen aún hoy de nosotros. Borges acertó de lleno al incluirlo en su biblioteca".

Narraciones inverosímiles PVP en Amazon 9,57€

'Drácula', de Bram Stoker

Recomendado por Aranzazu Serrano, autora de 'Neimhaim'

"Por su magistral forma de causar escalofríos a través de una herramienta narrativa tan complicada como el género epistolar, por su sensualidad, por esos grandes personajes, desde el mismo Drácula a Mina y el doctor Steward, por la decadencia que se respira. Porque es normal que se convirtiera en un mito, aunque su esencia y su espíritu primigenio se haya desvirtuado tanto. Curiosamente, no me gustan las historias de vampiros. Pero es que Drácula es mucho más que eso."

'El ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter', de H.P. Lovecraft

Recomendado por Ángel Luis Sucasas, editor cultural en Webedia y autor de 'El juego de Zhara'

"Me enseñó que los géneros son solo disfraces y que se pueden mezclar al gusto del autor en las proporciones que quieras. Este libro de Lovecraft salta de la prosa poética lisérgica, al body horror, al horror cósmico y a la fantasía más desatada. Hay de todo, como en botica. Y todo encaja en un mismo sentimiento nihilista, inquietante y bastante triste."

Viajes al otro mundo: Ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter (El Libro De Bolsillo - Bibliotecas De Autor - Biblioteca Lovecraft) PVP en Amazon 10,92€

'It', de Stephen King

Recomendado por Carlos Sisi, autor de 'Rojo' y Premio Minotauro por 'Panteón'

"Sin duda ese debe ser IT, de Stephen King. Lo leí en mi adolescencia y, además del puro placer, siempre ha sido un libro de consulta profesional. A veces lo abro al azar y leo. Los personajes, el discurso de sucesos, el timing de escenas, los diferentes niveles de trama, los diálogos, y esa prodigiosa manera de crear los cimientos para un terror en crescendo, son magistrales. Es un libro de cátedra. Para alguien que quiere escribir terror, creo que su sencilla lectura proporciona o debería proporcionar más enseñanzas que cuatro meses de esforzados aprendizajes teóricos."

Carlos Sisi no es el único que recomienda 'It', para P. Roberto Jiménez, jefe editorial de Webedia, la novela es "lo más cerca que ha estado Stephen King de hacer su Gran Novela Americana y una estupenda novela sobre el fin de la infancia y la adolescencia como parteaguas de la vida".

También Javier Negrete, premio Minotauro por 'Señores del Olimpo' reconoce que el libro de King le marcó: "Me han gustado muchas más de él [King], y también de otros autores -"El color que vino del espacio", de Lovecraft, me impresionó de niño-. Pero "It" tiene algo especial, con esa combinación de las historias de los niños y los adultos. Me parece una obra maestra."

'En las montañas de la locura', de H.P. Lovecraft

Recomendado por Miguel Ayuso Orejas, director de Directo al Paladar

Las montañas de la locura fue uno de los primeros relatos que leí de Lovecraft y sigue siendo mi favorito. Lo genial del autor de Providence es que, pese a ser uno de los maestros de la literatura de terror y, en parte, fantástica era, a diferencia de gente como Tolkien, un ateo convencido que enfocaba sus relatos desde una perspectiva científica.

Era gente racional como él la que se enfrentaba a lo desconocido, y era en lo desconocido donde se encontraban todos los horrores inimaginables que los protagonistas siguen relatando con precisión científica. En las montañas de la locura esta dinámica común a los relatos maestros de Lovecraft se impregna además del espiritu de la expedición científica al más puro estilo Shackelton que redondea un texto insuperable. Si lo han leído de adolescentes, como toda gente de bien, es muy recomendable releerlo pasado el tiempo. Ha envejecido estupendamente.

En las montañas de la locura (El Club Diógenes) PVP en Amazon 7,98€

'El rito', de Laird Barron y 'Uzumaki' de Junji Ito

Recomendado por Jesús Cañadas, autor de 'Las tres muertes de Fermín Salvochea'

"Como fan del terror, estoy de acuerdo con el escritor Grady Hendrix (cuya im-pre-sio-nan-te novela 'We sold our souls' mataría por traducir al castellano) en que no se trata de pasar miedo leyendo. Despertar el miedo con palabras es muy difícil, lo que nos pasa a los lectores y lectoras es más bien que apreciamos el género y disfrutamos de ver cómo funcionan sus mecanismos.

Sin embargo, hay dos obras que sí me han hecho pasar miedo, un miedo muy real. La primera es la novela 'El Rito', de Laird Barron. Si no te recorre un escalofrío al leer su escena final, es que estás muerto por dentro, con lo cual ya estás listo para Halloween.

La otra sería un comic: 'Uzumaki', de Junji Ito. En capítulos puntuales consiguió que bajase el tomo, tomase aire y me restregase los brazos para que se me bajase la piel de gallina. La capacidad de despertar ese tipo de emociones en otra persona a través del tiempo y del espacio usando solo palabras e imágenes me parece lo más parecido que tenemos a la magia, y en ese sentido, Ito y Barron son magos de altísimo nivel. Que los disfrutéis, o los sufráis, o ambos. Buenos escalofríos."

El Rito (Insomnia) PVP en Amazon 22,80€

'La larga marcha', de Stephen King

Recomendado por Mikel Zorrilla, editor de Espinof

"No sabría decir si es el que más me ha influenciado, pero sí el que más se dejó notar en mi como lector. La carrera a ninguna parte por la supervivencia tarda un poco en llegar, pero entonces es una experiencia fascinante, tanto por su capacidad para ir presentando a los protagonistas (raro es que recuerde tantos años después el nombre de varios de los personajes y aquí me pasa) como para incidir en otros, normalmente cuando está a punto de llegar su hora.

Emocionante y entretenido a partes iguales, logra dar la sensación de urgencia por no bajar el ritmo y acabar con varios tiros en la cuneta sin perder ese componente humano tan importante para que las bajas te marquen más."

La larga marcha (BEST SELLER) PVP en Amazon 9,45€

'El horror de Red Hook', de H.P. Lovecraft

Recomendado por Emilio Bueso, autor de 'Antisolar'

"Supongo que yo no habría terminado dedicándome a esto si no hubiera leído "El horror de Red Hook", que es uno de los relatos más terribles de Lovecraft. Puede encontrarse en varias de sus antologías, pero una de las mejores traducciones que tiene es la de las Obras Completas de Valdemar."

Narrativa Completa, Vol. 1 (Gótica) PVP en Amazon 32,96€

‘Aquí vive el horror’ y 'Cementerio de animales'

Recomendados por Kiko Vega, editor de Espinof

"Con ‘El Exorcista’ convertido ya unos años antes en un fenómeno insuperable en el papel y la gran pantalla, hubo que esperar a la tragedia de los Defeo para vivir una nueva guerra paranormal donde los protagonistas fueron unos pobres diablos en forma de familia feliz que se mudaba a un nuevo hogar: el mismísimo infierno. Todavía hoy pone los pelos de punta.

Sobre ‘Cementerio de animales’, la primera vez que leímos el famoso relato de ‘La garra’ fue disfrazado de este trágico terror que King parió cuando más daño nos hacía a los de mi generación. Para nosotros fue la advertencia definitiva sobre lo que deberíamos y no deberíamos desear. Aunque nos fuera la vida en ella. Cuanto mayores nos hacemos, más horrible resulta. Obra maestra, pues."

The Amityville Horror PVP en Amazon 9,00€

'La dama número trece', 'Carmilla' y Dean Koonz

Recomendados por Susana Vallejo, autora de 'Porta Coeli'

Me he dado cuenta de que no ha habido UN libro que pueda considerar influyente en mi vida o en mi obra de terror. Cuando era jovencita pasé mucho miedo con Dean Koonz, pero ni siquiera recuerdo qué libro era el que me aterrorizó. (Debió influir que estaba sola, leyéndolo, en una casa extraña...).

De niña leí 'Carmilla' de Sheridan Le Fanu y me marcó porque era la primera vez que encontraba una mujer vampiro en la ficción. Pero creo que hoy en día su estilo se hace farragoso. Recuerdo también la lectura de "La Dama número 13" de Somoza como impactante. Por el horror, con mayúsculas, las imágenes que se me metieron en la cabeza, la locura y la fantasía desatadas... Total, creo que si me tengo que quedar con uno: elijo el de Somoza.

La dama número trece (La Trama) PVP en Amazon 16,15€

'El horror de Dunwich'

Recomendado por P. Roberto, jefe editorial de Webedia

"Cualquiera de Lovecraft, pero si hay que escoger relato concreto, El horror de Dunwich: perfecto resumen de todas las obsesiones y el estilo de Lovecraft y un claustrofóbico relato al aire libre."

El horror de Dunwich (Serie Illustrata / Bolsillo) PVP en Amazon 11,40€

'Frankenstein' y 'Experimental Film'

Recomendados por Cristina Jurado, autora de 'Bionautas'

"Por su parte, 'Experimental Film' (en Amazon) es una obra sobre el terror en lo cotidiano, lo perturbador que nace de las grietas de la realidad, a plena luz del día, y nos envuelve y desquicia.

Frankenstein es el inicio de todo para mí: de una literatura con sentido de la maravilla (la ciencia ficción) con tintes de terror por cuanto que muestra el incompleto, el paria, el Otro, en definitiva." No es la única en recomendar 'Frankenstein', también Susana Vallejo nos cuenta su experiencia con el libro de Mary Shelley: "La relectura que hice hace un par de años de Frankenstein me hizo darme cuenta de que ese sí que es un libro INMORTAL y que aunque hayan pasado 200 años desde que se escribió sigue teniendo "mucho que rascar" y sigue atrapándote. Ahora bien, no creo que produzca terror o miedo."