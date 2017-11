Glosario de memes a conocer si te quieres enterar de algo en el Twitter de 2017–2018

Sí, triste es preguntar, pero más triste aún es andar desubicado. Puede que sea porque sientes que no te adaptas bien al espíritu de Twitter o tal vez se trata de que no te apetece asomarte a la red social por excelencia del odio y la ignominia no tienes tiempo para sumergirte en su basta subcultura.

Pero la realidad es que la página web del pájaro aporta día a día una inmensa cantidad de jerga viral que acaba después impregnando todo Internet. Es natural querer comprender de dónde viene todo esto.

Para que estés actualizado, para saber bien qué quiere expresar tu interlocutor poniendo esa frase o esa imagen tan rara de unos "masibones" o un mono trasquilado, he aquí un catálogo de los memes más populares que han salido en esta última temporada y que en muchos casos seguirán marcando la tendencia del año que viene. Cógenos de la mano en este paseo por Twitter. Deja que seamos, por un día, tu personal guía Knowyourmeme.

La realeza de los memes 2017

El kilómetro cero, el acuerdo de mínimos para poder ingresar en esta red. Son el lenguaje común y el pegamento que mantiene a este sindiós de tribus digitales como una comunidad cohesionada y en la que siguen existiendo herramientas discursivas aceptadas por todos.

Hulio

Allá por 2011 Joaquín, en el Málaga, responde muy serio que su mayor hobby es el tenis aunque, como le reconoce a su compañero Julio Baptista, no sabe ni sujetar una raqueta. Aquel momento de encomiable honestidad se convierte en la coletilla de sinceridad, de aceptación de la derrota de nuestros propios estándares. Cuando quieras reconocer tus propias limitaciones, ahí bastará un buen Hulio.

Ejemplos:

Puigdemont tenía que haber escrito al final de la carta un: "No he declarado una independencia en mi vida, Hulio". — Riau (@xaviconde) October 19, 2017

"No sé ni dónde está Kurdistán, Hulio". pic.twitter.com/EyP7p7bmyQ — El del Teto (@eldelteto) September 24, 2017

¡TODAVÍA NO ME HE LEÍDO EL 155, HULIO! pic.twitter.com/70tpScMhfj — La Paqui (@PatGuerreroGo) October 24, 2017

No sé Rick

En Pawn Stars o El precio de la historia tenemos a Rick y a Chumlee discutiendo sobre la procedencia de alguno de los cientos de objetos que les llevan sus clientes. Los propietarios de esta tienda de empeños lo tienen claro: es falso. De ahí que, cuando alguien diga algo con pinta de ser un invent aparezcan estos dos simpáticos señores como respuesta a las reacciones de la noticia.

Ejemplos:

Emosido engañado

Una pintada que no puede ser más autoexplicativa. Pero que al mismo tiempo nos ha engañado a todos. La usuaria @misstrainwreck subió una foto de la fachada de un edificio de Alcalá de Guadaíra a mediados del año pasado sin demasiada repercusión en su momento, aunque poco a poco ha ido creciendo en importancia en nuestra vida digital hasta ocupar uno de los puestos de excelencia meméica en Twitter en este 2017.

Se viene drama: la ilustración que mejor define nuestra psicometafísica particular se repintó el pasado abril. A día de hoy no queda nada de ella salvo la foto y su impronta en la memoria comunitaria que intentaremos preservar para siempre.

Ejemplos:

Cuando cae en el examen una pregunta del tema que el profesor dijo que no entraba pic.twitter.com/zFtGF66s8z — M Δ R I Δ (@misstrainwreck) July 5, 2016

Cuando hace 2 días era verano pero hoy está lloviendo pic.twitter.com/sdmtGPaIcm — enri (@clxenrik) March 14, 2017

La tranquilidad, es lo que más se busca

Corría el verano de 2015 y Álvaro de Fuentecerrada hacía lo que muchos niños de su edad en épocas calurosas: acudir a las piscinas municipales para intentar paliar los efectos de la flama mesetaria. Pero no le valía un rincón cualquiera. Él prefería piscinas medio vacías o, al menos, que no te forzaran a tener a “panchitos, cubanos y todo eso” como compañeros de toalla.

El joven turolense hace tiempo que se arrepintió de su comentario, pero el revival que ha sufrido este verano aquel clip de Aragón TV hace que nadie en Twitter pueda olvidar de vez en cuando al viejoven que todos llevamos dentro.

Ejemplos:

"Tranquilidad. La tranquilidad es lo que más se busca" (Conversaciones Banco Sabadell) — diegrotesco (@diegrotesco) October 5, 2017

- La tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. pic.twitter.com/MRCZ66AYVj — Dios (@diostuitero) October 3, 2017

La tranquilidad; la tranquilidad es lo que más se busca. Vas a otros artículos y hay dictámenes, resoluciones y todo ese lío. pic.twitter.com/kLggJiFbg2 — Money for Nothing (@carisimolider) October 21, 2017

Alegre, pero no mucho

En el reality show de speed dating de Cuatro, First Dates, no hay demasiado espacio para desarrollar identidades televisivas. Los participantes deben dejar huella en el espectador en bastante menos que cuatro brochazos. Lo saben los que acuden al programa y los que lo ven habitualmente, que observan cómo la ficha del personaje contiene un puñado de palabras mal contadas. A Javier, de 51 años, le bastaron exactamente esas: él es “alegre pero no mucho”.

Ese entusiasmo moderado ante la vida, tan millennial en el fondo, sirve para definir mil y un situaciones. También incluso al hijo de la Tomasa.

Ejemplos:

cuando quedas con tu crush pero no te come la boca pic.twitter.com/yF78th8CzI — hehe (@ItsAlbaPica) April 21, 2017

La segunda división

No brotan naturalmente de tu pensamiento porque no están inoculados en tu cultura digital diaria. Tienes que pensar activamente en ellos para emplearlos. Pero esto tiene una ventaja: con ellos demuestras tener un nivel superior de conocimiento de memes. Enhorabuena por haber pasado al grado medio.

Peppa Pig colgando

Subieron a Netflix el episodio de Peppa Pig con la mejor escena de la historia de la animación. pic.twitter.com/WEWgQ0fmbX — Federico Cingolani (@fcingolani) September 14, 2017

Un usuario ve que vuelven a pasar por televisión el capítulo con el momento más inquietante de la serie dirigida a la primera infancia que tiene irritados a la mitad de los padres del planeta. La orgullosa Peppa, dentro del ortopédico estilo que caracteriza a esta ficción, le corta el teléfono a una amiga suya que sí sabe silbar regalándonos después una estoica mirada al infinito.

Una chanza que tal vez los más pequeños dejen escapar, pero que cualquier adulto verá como un momento perfecto para remezclarlo con las situaciones cotidianas en las que no estamos para aguantar las tonterías de los demás.

Ejemplos:

Es el pitjor atac a Catalunya des de Francisco Franc pic.twitter.com/8bi9A7Gz8s — nogaret 🍋 (@nogaret) October 22, 2017

"Ya estás llegando a los 30 y no tienes novia..." pic.twitter.com/fUZYcQ6wCa — Jotaderos (@Jotaderos) September 14, 2017

-Podemos pedir comida para ver la peli en mi casa. De beber no te preocupes, que en la nevera tengo muchas latas de Cruzcamp... pic.twitter.com/MDRjhqZfJZ — Proscojoncio (@Proscojoncio) September 14, 2017

Dónde está, que yo lo vea

"¿Dónde ves tú la contaminación, dónde?" Las reacciones de los ciudadanos a las restricciones de circulación. pic.twitter.com/9MfHXFWtUQ — El Mundo Madrid (@ElMundo_Madrid) December 29, 2016

Da igual que seas o no de Madrid. Si tienes los suficientes contactos en Twitter acabarás enterándote de cada medida de bloqueo de la circulación automovilística que ordene Manuela Carmena ante las alertas por contaminación. Y con las prohibiciones, las quejas ciudadanas.

Con la misma parsimonia y desparpajo que Ramón el vanidoso, nuestro héroe local no sólo nos advierte de que él seguirá circulando con su coche, le pongan la multa o no, sino que ni siquiera ve esa contaminación que coarta sus libertades ciudadanas. Lo que podría parecer una postura empirista, aristotélica, se convierte en lema cuñao del que echar mano para ilustrar situaciones de evidencia flagrante en las que, pese a todo, existen grupos de una recalcitrante postura negacionista.

Ejemplos:

—Me es indiferente

—Ya pero el principio de incertidumbre dice que

—¿¿¿PERO COÑO DÓNDE ESTA EL ELECTRÓN QUE YO LO VEA??? pic.twitter.com/7yteq7mAKE — Pedro PG. (@CabreadoQuimico) December 30, 2016

¿Machismo? ¿Dónde ves tú el machismo? ¿Cómo va a haber machismo si ya pueden votar? Enseñame dónde está eh yo no lo veo ENSEÑAMELO pic.twitter.com/DZGmFQQBwd — sad misty (@acidicsilence) December 29, 2016

Quién es ese tal M. Rajoy que aparece en los papeles de Barcenas de la caja B del PP, a ver que yo lo vea. pic.twitter.com/wkiDIy8d9V — JotaEle® (@JL69) October 24, 2017

Se queda

Gerard Piqué se tiró a la piscina de la predicción futbolística con apenas una imagen y dos escuetas palabras, permitiendo así que buena parte de los aficionados hicieran leña del árbol caído. No sólo se equivocó al anunciar cuál iba a ser el destino de Neymar, sino que lo dijo con un convencimiento tan firme que los memes nacieron solos.

Así que ya sabes, cuando todo esté perdido, cuando sea el final de una relación entre humanos, trabajadores o incluso organismos políticos, no dudes en seguir la estela iniciada por Piqué.

Ejemplos:

Abro hilo

Si vas a meterte al Twitter de 2017 necesitas conocer uno de sus nuevos grandes males cotidianos:

Hay una subespecie de tuitero especialmente rechazada por el resto de la comunidad. Él es el brasas, el fatigas que no ha entrado en Twitter a contar sus problemas a razón de 140 caracteres, sino que necesita ristras de tuits encadenados (eso es un hilo) para colapsar los muros de la gente con las historias que podría dejar por escritas en un blog, el espacio natural de la chapa. A todos ellos va dirigida esta expresión.

Ejemplos:

Follar está mal y os demostraré por qué.

Abro hilo — El Informer de la UV (@ElInformerUV) October 15, 2017

Muy buenos días.



(abro hilo) — Cheboya (@kezeyo) October 12, 2017

Puigdemont: “El referéndum y los sucesos producidos los últimos diez días merecen un análisis profundo, abro hilo“. — Kim Jong-un (@norcoreano) October 10, 2017

El payaso de It

El remake dirigido por Andrés Muschietti y estrenado este año ha hecho que florezca de nuevo una captura del clásico de Stephen King (entre otras mutaciones) llevado a la gran pantalla. Pennywise se asoma desde el sumidero haciéndole propuestas irresistibles a los chavales convirtiéndose en la pura imagen de la tentación y del comercial a alcantarilla fría. Aunque puede que esos premios hayan variado un poco con respecto al original…

Ejemplos:

"Tengo un proyecto que va a ser la hostia y te va a dar promoción" pic.twitter.com/ocoia6gUDH — SpookyScarySkelAitor (@AitorIErana) September 9, 2017

Con Mahoma no te atreves. pic.twitter.com/xcdL77RAFm — Arezno (@Arezno) September 10, 2017

Los ciervos entrevistados

-¿Es usted el rey de las montañas nevadas?

-No, sólo soy su siervo. pic.twitter.com/bFcGgMgTlU — Norton (@Narradoor) April 22, 2017

Si quisiéramos utilizar un baremo de cómo de estúpido puede ser un meme y que funcione colectivamente, el mínimo conocido deberá ser la broma de los ciervos. Una foto de un ejemplar del animal junto a un micrófono y el juego sonoro entre esas dos palabras que en español significan dos cosas distintas pero se pronuncian, dependiendo de la localidad, de igual forma, ha unificado los sentimientos de muchos tuiteros a favor del lol, del camino del dank meme.

Sólo necesitas un poco de ingenio para hacer algún chiste con este juego de palabras y Twitter estará comiendo de tu mano durante dos días.

Ejemplos:

+¿Es verdad que es usted un ciervo?



-Cierverdad jaja pic.twitter.com/hVNNyrVxZO — ę (@escuvigalleto) April 26, 2017

- Y tú eres...

- Miguel de Ciervantes. pic.twitter.com/wW03VKlDQG — Filadelfa (@TiernosHierbos) April 26, 2017

– De mayor serás un perro muy grande

– Sí bueno eso esperro pic.twitter.com/iFYYtAAe8T — doblep (@doblepeeeeeeeee) April 26, 2017

Esta canción va patoda mi gente pic.twitter.com/fzJmIyAurG — Tu Pato De Confiaza (@Kkkerikkk) April 27, 2017

El meme más internacional

Su peso recae principalmente en la imagen y además son bastante reconocibles por cualquiera, su contexto no necesita ser explicado para poder comprender su humor. Estadounidenses, polacos e hispanoparlanes acabamos usando este mismo formato y de ahí que su importancia sea incluso mayor que la de los que coronan este glosario.

Roll Safe o El tío que se toca la sien

Es un señor de mente brillante que te está dando gratuitamente un consejazo. Aunque esa recomendación sea absurdamente simple… e incluso inútil para la encrucijada sobre la que tienes que tomar una decisión.

El actor de un mockumentary sobre la vida en los barrios bajos emitido en BBC en junio del año pasado ha ido poco a poco apareciendo con más frecuencia como imagen de acompañamiento a la propuesta de resolución de un conflicto. Siempre escogiendo una postura tan aparentemente perspicaz como, en el fondo, estúpida.

Ejemplos:

You can't be broke if you don't check your bank account pic.twitter.com/brpgiWflym — Ryan (@RyanWindoww) January 23, 2017

No one can hurt you if you detach yourself from everything and avoid becoming emotionally invested in anyone pic.twitter.com/VavUoE91YH — leighsandra (@loxvatos) January 31, 2017

No te puede dejar en visto si no le hablas. pic.twitter.com/CY3OeK09Lg — Simona. (@marysolmartin) February 7, 2017

Vamos Bart, di lo tuyo

El episodio 93 de los Simpsons, la etapa dorada de la serie de Matt Groening, es el origen de uno de los recursos más usados en Twitter que han salido de la serie de Springfield. Bart ha probado las mieles de la fama, pero al cabo de un tiempo se ha dado cuenta de la condena que significa convertirse en popular sólo a raíz de una frase. De un meme, vaya.

Y así, cada vez que todos nosotros esperamos la reacción de un grupo contrario de opinión rellenamos con el Generator lo que dirán desde la otra vertiente política, desde el grupo de amantes de los toros, del trap o de las series. Desde el feminismo o el machismo. La conclusión siempre será la misma: tu réplica, además de estúpida, es previsible. Desacreditar al adversario antes de que pueda abrir la boca es algo que, naturalmente, le encanta hacer a Twitter.

Ejemplos:

- Venga Dalas, di lo tuyo

+ Yo soy la víctima pic.twitter.com/ezuL2vghKQ — Sergio 💥 (@Sergio_bracken) October 4, 2017

Di lo tuyo Malena pic.twitter.com/pWzkYzmjcd — Oscar Mercado Isella (@Oscar_Mercado94) September 28, 2017

Winona range of emotions

Si viste la reacción de Winona Ryder durante la entrega de los pasados premios SAG no has podido borrarla de tu mente. Tampoco el resto de personas que ya la emplean habitualmente para definir agitados estados emocionales por los que algo les trastoca hasta hacerles sentir estupefacción, entusiasmo, horror, incertidumbre, etc al mismo tiempo.

Ejemplo:

Cerebro creciente

¿Quién no ha experimentado alguna vez cómo las fronteras del conocimiento se expandían a medida que avanzas en peldaños de consciencia? De igual forma que cuando estás en la enseñanza obligatoria los profesores te decían que olvidases lo aprendido el año pasado, porque la realizad iba volviéndose más compleja, nosotros vamos tomando mayor control cognoscitivo en aspectos elevados y prosaicos, desde la ideología política hasta la pizza con piña.

Ejemplos:

Chico infiel

Le dedicamos un artículo en exclusiva porque el tema lo merecía. Esta imagen de stock, que se había empleado en el pasado por infinidad de medios para ilustrar noticias sobre la infidelidad masculina tiene una iconicidad tan marcada, una caricaturización de los gestos del trío tan perfecta (ella indignada, él absolutamente poseído por el pecado carnal) que hace que funcione a un nivel casi primitivo para explicar la traición imperdonable.

Pero eso mismo es lo que ha conseguido que miles de personas hayan empezado a proyectar sus propias y cada día más elaboradas metáforas sobre ese cuadro.

Ejemplos:

Y el deep Twitter meme

Hace mucho tiempo que pasaste el tutorial. Probablemente pases una media de ocho horas al día en Twitter y por esto mismo los memes generalistas te den asco. Necesitas más capas, codificaciones más complejas entre esos a los que quieres llamar tus iguales. Necesitas entrar en la deep zone.

Los marcianitos

Son básicamente la obra de un único tuitero (después algunos imitarían el formato), pero si estás metido en el Twitter de los comentaristas de actualidad política o futbolística es muy probable que te le hayas topado. El último comentario especialmente flipado de algún influencer puede convertirse en carne de este meme por el que alienígenas y otro tipo de figuras photoshopeadas sin cuidado bailarán cumbia alrededor de su dislate.

Ejemplos:

El mono al que le cortan el pelo

Un medio chino difunde en febrero un vídeo de un mono al que le cortan el pelo. Son, evidentemente, imágenes noticiosas, como sabría cualquiera que sepa nociones básicas sobre el buen periodismo.

Un mono con expresión zen, un mantel por encima y un amable humano peluquero tratando su minúscula cabecita es una imagen que pide a gritos convertirse en viral, y eso es lo que llevan haciendo los mejores tuiteros (los únicos que deberían importarnos) desde entonces en sus collages dadaístas de infinitas posibilidades.

Ejemplos:

oh yanno pic.twitter.com/Qt6emRF68i — spooky carpe DM (@jasmineisaqt) September 25, 2017

The floor is

"El suelo es lava" es un juego por el cual los participantes (niños en principio, adultos en realidad), al oír que alguien les dice que la superficie sobre la que están es dañina, buscan como sea dejar de tocar el suelo.

Como nada gusta más que una buena metáfora, una imagen icónica de una de estas partidas por la cual alguien se convirtió por un instante en hombre Boomer sirvió de catalizador de todas las opciones por las que alguien quiere dejar de entrar en contacto con alguna cuestión, bien sea su amor propio o el capitalismo.

Ejemplos:

The floor is exercise and healthy eating pic.twitter.com/uFDFOB48B2 — Female Pains (@FemalePains) June 19, 2017

La mayor decepción de mi vida

Véase también Estoy harto de mentiras y por eso hago este video. El youtuber Dalas es probablemente uno de los blancos favoritos de cualquier tuitero. No importa la tribu a la que pertenezcas, Dalas siempre tiene algo para despertar odio y mofa de manera transversal que facilitan que los titulares de sus vídeos más infames sean el aderezo visual perfecto a tu propio desengaño.

Ejemplos:

Cuando amenazas a un país entero y te conviertes en meme. pic.twitter.com/7oZlmgyFLS — requeni (@Requeni_) August 24, 2017

NO HAY KALIPO SÓLO MASIBON pic.twitter.com/2Ds8fNxGa7 — Nacho Roland (@NachoRoland) October 7, 2017

Cuando quieres participar en el meme pero no se te ocurre nada. pic.twitter.com/J9IoFGqSRW — Menos Trece (@menos_trece) August 24, 2017

No queda calipo ninio solo masibon

no kedan calipos niño, solo masibon pic.twitter.com/cqcglng5Rc — Hadouken (@SrHadouken) 17 de marzo de 2017

no kedan calipos niño, solo masibon pic.twitter.com/aBJzMiCKfj — Danzing Duro (@DanzingDuro) April 10, 2017

Primero, la foto gangsta del hombre de trap Kaydy Cain. Después, una conveniente unión de conceptos por la que su protagonista parece decirte lo que el tendero del puesto de la piscina de tu pueblo te comentaba todos los veranos. Al final, cualquier dependiente, aunque sea un precioso perro, sirve para acompañar una frase que es de por sí gloria pura y que ha ido variando en su significado a uno más simple, basado en la propia estructura de la oración.

Ejemplos:

No me quedan urnas ninia, solo masibón. pic.twitter.com/QDbGe5V8Ka — ExIndepe 🇪🇸🇪🇺 (@ExIndepe_90) September 30, 2017

🔴ÚLTIMA HORA. Declaraciones de @KRLS al salir de la reunión: "No tengo DUI, ninio, sólo Masibon". — Johnny Cinco 🇪🇺 (@cincoware) October 26, 2017

No nos quedan días normales ninio solo días históricos. pic.twitter.com/2AWjWI540e — Roboz (@LI3PeO) October 27, 2017

No hay masibon ninio solo calipo. pic.twitter.com/HLgRXDNrbA — Mulo (@MagnificoElMulo) October 17, 2017

para esto madrugo? pic.twitter.com/sggcnOMzdK — el niño de kazoo (@alexvega) October 27, 2017

Cuando no quedan calipos y solo queda masibon. pic.twitter.com/keKLlqFpxn — arcitecta (@arcitecta) October 3, 2017

Tío blanco que pestañea

Él te ayudará a acompañar con un gif tus sentimientos combinados de sorpresa y ofensa hacia algo... pero siempre desde la educación y cortesía de un blanco que no quiere ofender a su interlocutor. Todo nace de uno de sus videos en los que el podcaster Scanlon escucha a su interlocutor decir que había estado cultivando en un videojuego con su "azadón", mismo término, "hoe", que en inglés se utiliza también coloquialmente para "prostituta".

Un pequeño malentendido y una reacción de oro que no para de crecer desde febrero de este año.

Ejemplos:

me: ill take a biology class, im smart enough for this just watch me

teacher: cells

me: pic.twitter.com/fHJJsPLioO — hallowini 🦇 (@eskbl) February 5, 2017

Live footage of Sweden. pic.twitter.com/937oa9JSnp — Ava DuVernay (@ava) February 19, 2017

white people: I'm 38% german, 35% swedish, 25% danish, 2% milk



me: I'm puerto rican not mexican



white people: pic.twitter.com/oTHuD1vtTu — Jexi ❁ (@sincerelyjexi) February 9, 2017

When you're in a fight and they make a good point pic.twitter.com/Lt7QdSrQi5 — Jen Lewis (@thisjenlewis) February 21, 2017

Justo delante de mi ensalada

RIGHT IN FRONT OF MY SALAD is trending now I have hope there's still good in this world pic.twitter.com/sjoYxwOO4j — nick 🥀 (@zainagb) July 31, 2017

"¿Justo delante de mi ensalada?" es una de las frases que los guionistas de la película pornográfica Private Lessons 3 decidieron que iría al libreto final. Dos atractivos y robustos hombres dialogan con una amiga que está comiendo frente a ellos, aunque la joven parece tardar un rato en darse cuenta de que sus amigos estaban montándoselo subrepticiamente en su presencia.

A finales de julio el fragmento del video erótico ya había dado la vuelta al mundo, y miles de collages empezaron a florecer con la épica respuesta de Chica Inocente #1... hasta que la captura de ese instante ha derivado en una forma de mostrar tu indignación hacia los que no se cortan a la hora de expresar alguna indecente opinión delante de lo más sagrado: tu ensalada.

Ejemplos:

you guys still acting like you have a legitimate reason to hate Beyonce?? really?? right in front of my salad pic.twitter.com/Ov9B9p2qMj — indie (@INDIEWASHERE) August 2, 2017

i can't believe my negative thoughts decide to attack me right in front of my salad???? pic.twitter.com/NOMElsgKcZ — adrian (@homosexualangeI) August 3, 2017

are you guys really defending capitalism? are you serious?? right in front of my salad pic.twitter.com/CqX0HvzdyA — autumnal bran 🍂 (@avogaydro) August 1, 2017

La caverna de Platón

Sólo hemos encontrado imágenes en Facebook y Reddit, pero fiaros de nuestra amplia experiencia en Twitter para garantizaros que también está en la red de microblogging. Algún usuario quiso aprovechar la famosa alegoría filosófica de uno de los padres fundadores del pensamiento moderno y explicar que el Mátrix en el que vivimos tiene un aspecto muy distinto al que nos cuentan.

Como puedes suponer, el despertar de los hombres atados a las sombras de la mentira ofrece distintos registros dependiendo del tema que al tuitero del momento le apetezca reflejar.

Ejemplos: