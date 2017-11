Joseph Bell: el Sherlock Holmes de carne y hueso en el que se inspiró la creación del detective

De pie, bajo la mirada atenta de los alumnos que abarrotaban el anfiteatro, el profesor examina a su paciente: un hombre alto (le saca más de una cabeza), de tez sonrojada y puños robustos que asoman por las mangas de su americana de tweed. Tras un breve silencio, el profesor se levanta y lo señala con el índice.

—Bueno, amigo, ha servido en el ejército. —Sí, señor. —Y no hace mucho que lo licenciaron, ¿verdad? —No, señor. —¿Un regimiento de las Tierras Altas? —Sí, señor. —¿En Barbados? —Sí, señor. —Observen, caballeros,—señaló el profesor, dándole la espalda a su confundido paciente y deslizando la mirada por los rostros de sus alumnos— Este hombre aun siendo respetuoso, no se ha quitado el sombrero, una costumbre del ejército. Tiene, además, cierto aire de autoridad y resulta evidente que es escocés. En lo que se refiere a Barbados, su dolencia es elefantitis, que no es británica, sino propia de las Indias Occidentales, y los regimientos escoceses se hallan ahora destinados en aquellas tierras.