Las 19 mejores esquelas que nos cuentan el amor de una vida

Decir que hay amores que perduran más allá de la muerte puede ser un tópico, pero... también es una realidad. Al menos, eso es lo que parece si nos fijamos en esas páginas tan frecuentemente olvidadas de los periódicos: las esquelas. Y es que, a veces, los obituarios pueden ser una muestra poética tan sentida que nos hace tener fe en un amor que puede ser eterno. Como en estos diecinueve ejemplos que pueden encoger un poco hasta el corazón más incrédulo:

A Carlos González Serrano, Juanita le dedicó un poema en las esquelas de ABC cada 18 de marzo durante 29 años ininterrumpidos.

Cada 21 de marzo, desde 1994, José Luis Casaus dedica una original esquela a su Elenita, dedicándole palabras de recuerdo y comentando las novedades de las vidas de sus hijos Boris y Yuri.

One man's poetic tribute to his dead wife...and dog...in last night's Aberdeen Evening Express. There are no words. pic.twitter.com/jjsxZO9oTy