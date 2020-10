Los libros más populares ambientados en cada país del mundo, en un singular mapa

No es sencillo determinar qué objetos culturales gozan de mayor apreciación entre el público de un país. ¿Debemos limitarnos a las ventas, incluir la recepción crítica, hablar de su impacto popular a lo largo del tiempo? Internet ofrece algunos atajos antes inexistentes. Plataformas como Letterboxd, Rate Your Music, Goodreads o IMDB permiten a miles y miles de usuarios puntuar sus obras favoritas (y aquellas que no lo son tanto), generando una suerte de ránking de preferencias democrático.

Las cursivas son deliberadas. Pese a su creciente omnipresencia, el uso de Internet es aún muy desigual y sigue determinado por factores de edad y renta. Las películas más populares de IMDB sólo lo son para una pequeña comunidad de usuarios que responde a una serie de intereses, características demográficas y familiaridad con las herramientas digitales. En cualquier caso, tales listados sí sirven como proxy para entender la ascendencia de determinadas películas, libros o discos.

Es lo que ha hecho NetCredit, una empresa financiera estadounidense, en estos estupendos gráficos que repasan los libros más populares ambientados en cada país del mundo. Es decir, aquellos que han pasado a la memoria popular consagrados a un lugar geográfico concreto. Para determinarlo se han valido de Goodreads, una aplicación donde miles de personas catalogan los libros que han leído. Y los puntúan. En función de esa puntuación y del número de votos, NetCredit ha generado estos mapas.

En España, pocos libros reúnen tanto fervor popular (número de puntuaciones) como aclamación crítica (nota media) como La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Similares palabras se pueden verter sobre el gran éxito estadounidense según Goodreads, The Help, que mereció una película homónima de gran éxito. Ambos han obtenido un éxito nacional e internacional, y se han convertido en la narración más aclamada en todo el mundo dentro de España y Estados Unidos respectivamente.

Una librería con todos los libros.

Si viajamos a Reino Unido, la preferencia es más clásica (Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, un clásico atemporal). Lo mismo se puede decir de Rusia, donde Crimen y Castigo, de Fiódor Dostoyevski, sigue siendo la pieza más apreciada. En muchos sentidos, ambos libros son un retrato de país, y ambos autores encapsularon a la percepción el alma de sus gentes. No siempre es así: en Francia, por ejemplo, el libro a la cabeza del ránking nacional, The Nightingale, lo escribió una autora estadounidense. Cuenta las vivencias de dos hermanas durante la ocupación nazi.

En el mapa se entrecruzan libros que podrían representar el paradigma emocional y literario de cada país y otros que simplemente son de extraordinaria popularidad más allá del origen del autor. También los hay simplemente muy leídos y apreciados al margen de autor e incluso vinculación geográfica. En Grecia, el libro que más brilla según Goodreads es 20.000 leguas de viaje submarino, aunque la acción transcurra en otros puntos del planeta (es decir: en las profundidades del océano).

Como siempre que hablamos de este tipo de mapas, su verdadero interés radica en descubrir obras que se salen de nuestro marco habitual de referencias. Es lo que sucede con Los jardines del presidente, de Muhsin al-Ramli (Irak); con el aclamadísimo Me llamo Rojo, del Nobel Orhan Pamuk (Turquía); con Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria); o The Reluctant Fundamentalist, de Mohsin Hamid (Pakistán). Hay elecciones evidentes (El Extranjero de Camus en Argelia) y ausencias clamorosas (no es Cien Años de Soledad el más popular ambientado en Colombia).

También una presencia transversal de autores anglosajones en países africanos o asiáticos, una mezcla del exotismo colonial que sigue preñando nuestras visiones (occidentales) de aquellos países y del eminente carácter estadounidense y británico de la cultura universal en el siglo XXI. En cualquier caso y pese a sus deficiencias, los mapas ofrecen un auténtico viaje literario a través del mundo, y suponen una fuente de descubrimiento.

