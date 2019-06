Desde 2008, el 10% más pobre de España ha perdido un 40% de su riqueza. Mientras el 1% ha ganado un 21% más

España empezó 2019 con 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. Es una cifra que iguala las vistas en 2007. Por otra parte, hace tres años el PIB del país alcanzó las cifras brutas (que no relativas) de 2007. Si en 2008 el PIB per cápita era de 24.300 euros, en 2017 fue de 25.100. Dicho todo lo cual, el cuadro macroeconómico parece claro: por fin hemos salido de la crisis.

Some stunning results for Spain, based on the just-published @lisdata harmonized survey data. Ten years after the crisis, real median income is the same as in 2007, bottom 40% lost in real terms, income of the top 1% went up by 21%. pic.twitter.com/ej6zouMxOV

Pero, ¿qué pasa si miramos las cifras al detalle? Que los ricos con un poco más ricos y los pobres un poco más pobres. Merece la pena detenerse en esta gráfica de Branko Milanović, economista serbio-estadounidense especializado en desigualdad. Entre 2007 y 2016, justo antes de que empezáramos a ver el final del túnel, los cuatro deciles de hogares de renta más baja han perdido poder adquisitivo (el 10% más pobre de hecho ha perdido casi un 40% de su capital) mientras que los hogares del 1% más rico ha ganado más de un 21%.

This is very consistent with other micro data sources we have in Spain (although I find a more modest gain in the upper part until 2015). It seems the bulk of the huge drop in the poorest percentiles took place between 2009 and 2013. pic.twitter.com/lpy0I1xJ5c