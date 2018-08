40 niños bombardeados en Yemen: los crímenes de Arabia Saudí que le pueden costar el apoyo internacional

Una matanza de las que dejan sin aliento. El 9 de agosto la coalición bajo mando saudí lanzó un misil mortífero a un autobús que transitaba por Saada, Yemen, y que transportaba a varios niños. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja han muerto al menos 40 de ellos, casi todos menores de 11 años. Hay otros 14 heridos de gravedad, especialmente en el sistema respiratorio, extremidades y cabeza. Volvían de una excursión escolar.

This child was happy with his new #UNICEF BAG, but #Saudi led coalition targeted his school bus today and killed\injured dozens of his classmates in a local market in Dahian area #Saada #Yemen.#Stop_killing_Yemeni_Children. pic.twitter.com/mzCfFlHsBN