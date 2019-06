La acusación de violación a Neymar se convierte en un posible delito de revelación en Instagram

Neymar, actualmente el tercer futbolista más caro del mundo, ha sido acusado de violación. El delantero brasileño que juega para el Paris Saint Germain tiene una denuncia registrada en una comisaría de São Paulo por unos hechos ocurridos el pasado 15 de mayo en París. La denunciante, que se mantiene anónima por las autoridades, alega que Neymar le invitó a visitarle en la capital francesa, pagándole los pasajes y el alojamiento, que apareció en la habitación borracho y que al poco tiempo la forzó para tener sexo.

Neymar responde: la respuesta del jugador ha sido la creación de un directo en Instagram de siete minutos donde ha contado su versión de los hechos, defendiendo su inocencia y alega que se trata de una extorsión. El acto "fue una relación entre un hombre y una mujer entre cuatro paredes".

Para demostrarlo subió la que dice es la conversación privada completa entre ellos dos durante las semanas anteriores y el día posterior al encuentro. En la conversación Neymar ha permitido que se vean multitud de imágenes íntimas de la presunta víctima, así como un extracto del día siguiente a la supuesta violación, donde la mujer dice querer volver a ver al futbolista.

Y respondiendo se mete en un conflicto: Neymar publicó la conversación borrando el apellido de la mujer, así como difuminando su rostro, pero según el diario deportivo Globo, al subir las imágenes donde se ve el nombre de la chica, podría haber incurrido en dos delitos, uno de revelación de secretos (difusión de fotos íntimas) y otro de posible manipulación del testimonio (alterar la conversación filtrada). Por eso el Departamento de Crímenes Cibernéticos del Ministerio de Justicia de Brasil ha abierto una investigación contra el futbolista.

La errónea causalidad: de igual manera que una denuncia por violación no quiere decir que alguien sea culpable de ese crimen, el interés sexual previo al encuentro por parte de un sujeto (como el envío de fotografías eróticas) no implica que después no se haya producido ese abuso sexual. De hecho hay víctimas que no denuncian inmediatamente estas agresiones y esperan días o años para hacerlo público por diversos motivos, manteniendo a veces relaciones cordiales con los abusadores. Como siempre, la sentencia tiene que determinarla la justicia.

El mal momento de Neymar: o todo lo mal que le puede ir a alguien con un valor de 200 millones de euros. Por su mal comportamiento, el jugador del PSG ha perdido la capitanía de Brasil y se ganó una suspensión de tres partidos por peleas en los vestuarios, golpear a los fans y despreciar el trabajo de los árbitros. También enfadó a su club tras estar dos semanas en presunta recuperación por lesión en el quinto metatarso en los carnavales de Brasil, donde se le vio festejar sin usar muletas.

Su perfil siempre ha sido igual de polémico: también en 2014 se comentó que una de las condiciones de la firma de su contrato con el Barcelona era que el equipo sufragase una orgía con prostitutas para su padre.