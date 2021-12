"Antonio" en España, "Adidas" en Rusia, "Chocolat" en Francia: la contraseña más utilizada en cada país

Han pasado casi 30 años desde el nacimiento de Internet y seguimos usando "123456" de contraseña. No es una broma. En los últimos años, las empresas de gestión de contraseñas nos han mostrado mediante informes cómo seguimos siendo tan incrédulos a la hora de elegir la forma de proteger nuestras cuentas: desde la banca online, nuestras redes sociales, plataformas de streaming o la cesta de Amazon. Todos, colectivamente, como especie, nos volvemos aún más idiotas año tras año.

Y sí, la última lista de las contraseñas más comunes en 2021, publicada por NordPass, nos deja con pocas o ninguna esperanza en la humanidad. Pero nos llama especialmente la atención cómo cada país suele usar unos patrones distintos para elegir contraseña.

Lo más básico: más recordable, más hackeable. Los honores de primer nivel son para la contraseña "123456", habiendo sido utilizada 103,170,552 veces. La siguiente en la línea es "123456789", que cumple con el requisito mínimo de ocho caracteres. Poco que comentar por aquí… Aparte de las combinaciones de números también la palabra "password" y "qwerty" están en el top 5. Si bien el 73% de las 200 principales contraseñas de 2020 podría descifrarse en menos de un segundo, el número ha subido al 84,5% en la nueva lista. ¿Nos estamos volviendo más tontos?

La lista de contraseñas se realizó por investigadores independientes especializados en investigación de ciberseguridad. Evaluaron una base de datos del tamaño de 4 TB en 50 países. Lo más interesante es que dividieron su base de datos en los diferentes países, segregándolos aún más en categorías de hombres y mujeres, para comprender si cada uno de estos conjuntos usaba contraseñas de manera diferente.

Cada país tiene unas manías. Si revisamos las contraseñas usadas en Francia, por ejemplo, nos llama la atención que predominan en algunas ocasiones nombres de dulces y postres, propios de su gastronomía: "caramel", "chocolat" y "vanille", por ejemplo. En cambio, si echamos un vistazo a las contraseñas más usadas en Reino Unido, descubrimos que son unos fanáticos del fútbol: "liverpool", "arsenal” o "manchester" están entre las más usadas. En España, predominan los nombres masculinos: "alejandro", "carlos", "daniel" o "antonio".

En Rusia, tienen cierta obsesión con elegir contraseñas que sean marcas, especialmente de coches: "ferrari", "nissan", "mercedes" o "adidas". Y en Alemania, también resulta curioso su elección de títulos de series de animación o películas: "naruto", "pokemon", "wall-e" o "snoopy". Por último, hay países donde predominan contraseñas religiosas: "cristo" en Nigeria o "bimillah" en Arabia Saudí.

Para reír y llorar. Las contraseñas más usadas en el mundo.



Here are the top 200 most common passwords according to the 2021 research. The list details how many times a certain password was used and how long it would take to crack it.https://t.co/HiTFF51V74 pic.twitter.com/6KSXBajBhc