Huelga feminista: así se posicionan PP, PSOE, Cs, Podemos y los distintos sindicatos ante el 8M

Quedan dos días para que arranque la primera huelga feminista de 24 horas en la historia de España. Un movimiento convocado por la Comisión 8 de marzo y que pretende tener un carácter transversal, proponiendo también paros en el resto de ámbitos de la vida: a la protesta laboral se le suman paros de consumo, de cuidados y educativos.

Aquí ya pormenorizamos algunos datos sobre la organización convocante y las demandas de su protesta. Aquí también te contamos las claves sobre qué hacer ese día si eres hombre. A continuación, las posturas oficiales de los organismos políticos no feministas que protagonizarán la jornada.

Qué dicen los partidos políticos

PP está en contra de la convocatoria. El argumento principal es que es una huelga que "pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental” que “enfrenta a mujeres y hombres". Aunque su principal argumento es que la huelga es "elitista" e insolidaria con las mujeres autónomas que "tienen un negocio y no lo pueden cerrar". Varias mujeres políticas del PP han anunciado que harán "huelga a la japonesa".

El PSOE no hará huelga de 24 horas el día 8 de marzo, pero sí secundará los paros parciales de dos horas por turno y defenderá toda acción que visualice la desigualdad de la mujer.

Podemos apoya "incondicionalmente" la convocatoria y las mujeres del partido pararán en todos los ámbitos. “A los hombres nos toca callarnos y ponernos detrás” ha dicho Pablo Iglesias. “Los derechos sociales son la base de la democracia. Sin romper la brecha salarial, sin permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres estamos más lejos de la democracia”.

Según Albert Rivera, Ciudadanos no apoya “la huelga general anticapitalista que han convocado porque no somos anticapitalistas". Para ellos el feminismo debería ser una propuesta política “transversal”. Pese a ello una representación de su partido acudirá a la manifestación del 8 de marzo para "apoyar los derechos de las mujeres".

Qué dicen los sindicatos

UGT y CCOO han movilizado paros de dos horas por turno en todos los sectores porque están “contra la desigualdad y la discriminación, contra la cronificación ya estructural del paro y el desempleo femenino en España”. Sobre por qué no han secundado la propuesta de huelga de 24 horas, Elena Blasco, secretaria Confederal de Igualdad de CCOO, se ha justificado diciendo que de esta manera garantizan una mayor participación, ya que "la situación sociolaboral" de las mujeres y el coste tan alto de hacer un día entero de huelga sería demasiado para las mujeres.

CGT es uno de los grandes sindicatos que sí ha defendido la huelga de 24 horas. Llama al paro total porque "una mujer no tiene una jornada fija de trabajo, porque llega a casa y se sigue ocupando de los cuidados, la limpieza, de los niños o de los enfermos. Tiene jornada laboral doble, triple o cuádruple”.

CNT propone también una huelga de 24 horas. Según Rita Giraldos, miembro del gabinete técnico del sindicato, "las reivindicaciones feministas hacen referencia a vulneraciones laborales más graves que otras por las que hasta ahora hemos hecho huelgas generales". Una huelga feminista trata de "derechos fundamentales, no sólo laborales", y de ahí que apoyen el paro en todos sus ámbitos.

Todos los sindicatos recuerdan que no hace falta estar sindicado para poder hacer huelga y que se puede parar independientemente de que exista un comité de empresa o no, pero que ellos sólo cubren completamente a los trabajadores por régimen general. En el resto de casos (autónomos, becarios, trabajadores irregulares), hacer o no la huelga dependerá de su situación.