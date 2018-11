Black Panther sí, ¿Dumbo no? Cómo va a afectar el anuncio de Disney+ al actual catálogo de Netflix

Bob Iger, actual CEO de Disney, hizo ayer el primer anuncio oficial de lo que supondrá el nuevo gran rival de Netflix. Disney+, que saldrá a finales de 2019, incluirá centenares de productos del catálogo histórico del gigante del entretenimiento, así como nuevas series como una para Loki, otra para Cassian Andor (la de Rogue One), otra de dibujos para The Clone War y también otra para el universo de Monstruos S. A.

Disney, Pixar, LucasFilms, Marvel, ESPN, Miramax, Fox… Muchos de los productos audiovisuales más exitosos del audiovisual por, según los rumores, menos de 11 dólares al mes.

De dónde venimos

En el pasado Netflix y Disney llegaron a un acuerdo por el que la popular plataforma VOD se convertía en servicio exclusivo de exhibición por servicios de streaming en Estados Unidos del nuevo catálogo de la casa del Ratón. Por eso Netflix ofrece los productos Disney de 2016, 2017 y 2018, como son Star Wars: The Last Jedi, Moana, Cars 3, Avengers: Infinity War, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Los Increíbles 2 y un largo etcétera.

También han acordado acuerdos individuales para un puñado de obras que le interesaban a Netflix, como Dumbo, Lilo & Stitch, Tú a Londres y yo a California, Princesa por Sorpresa, Como Dios… Todas estas concesiones de derechos de exhibición se negocian individualmente para cada país, así que algunas pueden estar en un sitio y en otros no.

Y a dónde vamos

Así que el acuerdo de exhibición de Netflix le valdrá para las películas de 2016 a 2018, que podrán mantener en su plataforma hasta inicios de 2020. Entonces desaparecerán.

Es casi seguro que los suscriptores de Netflix USA podrán ver Black Panther, Star Wars: El Último Jedi y El regreso de Mary Poppins, pero no Dumbo o Vengadores 4, que saldrán el próximo año. Capitana Marvel será la última aportación a al catálogo de Netflix.

Los estadounidenses que se suscriban al servicio VOD de Disney también podrán ver sus películas de estos tres últimos años, ya que para entonces las licencias cedidas a Netflix no se renovarán. Por supuesto, ya han dicho que en el momento en el que arranque Disney Plus todas las nuevas producciones relacionadas con sus franquicias serán exclusivas de su plataforma.

Pero ojo, de momento todo esto sólo es seguro para el territorio de Estados Unidos, y el futuro de las licencias de Disney a Netflix probablemente dependan de si en tu país se ha lanzado Disney Plus o no. Según un comentario de Netflix de agosto de 2017, cuando empezaron los rumores de todo esto, "ni Disney ni Marvel se irán de Netflix España". Lo mismo dijeron para latinoamérica.

No os asustéis, ni Disney ni Marvel se van de Netflix España. pic.twitter.com/lytrFZfEjZ — Netflix España (@NetflixES) 9 de agosto de 2017

Las licencias de exhibición VOD se negocian individualmente para cada país, y teniendo en cuenta que Disney Plus aún no tiene fecha de despegue fuera de Estados Unidos, es de suponer que a la Casa del Ratón no le interese bloquear acuerdos de exhibición de sus películas allí donde todavía no ha instalado su plataforma.

Eso sí, de la transcipción de la conversación de los accionistas de Disney de ayer, se deduce que el lanzamiento de Disney Plus será ambicioso e intentará aterrizar en otros países pronto.

Para disipar dudas hemos contactado con Netflix España y estamos a la espera de que nos confirmen si se mantendrá todo el catálogo actual, como dijeron el años pasado, y si seguirán exhibiendo las películas de Disney de años venideros. Actualizaremos en caso de recibir respuesta.

A vueltas con el Universo Cinematográfico de Marvel

Los derechos de Los Defensores, el universo cinematográfico televisivo de Marvel que incluye a Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage y que está producido por Netflix, está en el aire. Sobre si Disney intentará recuperar las licencias audiovisuales en exclusiva de los personales marvelitas, Iger sólo ha querido decir que "están en negociaciones".

Como explicó Variety a raíz de la cancelación de la próxima temporada en Netflix de Luke Cage y que estaba producida por Netflix, todo parece indicar que irán dejando morir el universo. Eso sí, hay garantizadas nuevas temporadas de Jessica Jones y The Punisher, es muy probable que veamos al menos otra más de Daredevil, y todo el contenido producido en el pasado sobre Los Defensores seguirá siendo de Netflix.

Luego, aunque Agentes de SHIELD es de ABC, cadena propiedad de Disney, todo apunta a que no la sacarán de la parrilla televisiva para ponerla en Disney Plus.

Sobre Fox y sobre Hulu

La Comisión Europea acaba de dar el visto bueno definitivo a la compra de la mayoría de activos de cine y televisión de los estudios 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company, aunque han tenido que ceder la parte de Fox que controlaba en Europa, con cadenas como History, H2 o Lifetime.

Esto significa que ahora Disney ostenta oficialmente 20th Century Fox, FX Networks, National Geographic y el 39% de Sky.

Conviene recordar que tanto en el acuerdo estadounidense como en el europeo, la rama informativa de Fox quedaba fuera de la adquisición de Disney.

Dicho en plata: Disney se queda Los Simpsons y Padre de Familia, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Deadpool, Avatar, El Planeta de los Simios, Alien, Expediente X, Jungla de Cristal y mucho más.

Ahora Disney también ostenta los derechos estadounidenses del 60% de Hulu, la plataforma VOD con gran impacto de mercado en el país. Otro 30% de los derechos de Hulu los tiene Comcast (NBC Universal) y el 10% restante Warner.

Por eso a Disney ahora mismo no le interesa volcar todo el contenido de Fox en Disney Plus. De los comentarios de Iger se deduce que, ahora mismo, su plan es colocar los productos adultos de Fox (y, bueno, también los de Disney) en Hulu y dejar lo que sea para toda la familia en Disney Plus.