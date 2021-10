Blue Box, el Silent Hill que no fue y cuando los fans pueden enfadarse y hacer amenazas de muerte

En el contexto de la era de la hipercomunicación en el que vivimos, ¿hasta qué punto es una marca legítimamente propiedad de sus creadores? En algunos casos las comunidades sociales digitales nos están haciendo creer que son ellos los dueños del destino de productos y franquicias.

La agria saga de Blue Box se ha topado con uno de los puntos más tristes esta última semana. El novel estudio neerlandés de desarrollo de videojuegos ha hecho un comunicado anunciando que han puesto en conocimiento de las autoridades policiales las amenazas de muerte que les están llegando. Dicen llevar recibiéndolas desde hace meses, y que en los últimos días esas amenazas han sido físicas. “Esto no sólo afecta a nuestro equipo, sino también a todas las personas que rodean a cada uno de sus miembros. Sus compañías, familiares y conocidos”. Es un evento triste y de manera prácticamente uniforme todos los jugadores de internet han mostrado su disconformidad con lo ocurrido, pero.

Y he aquí el “pero”.

Muchos han encontrado que, aunque nada justifica llegar a esos extremos, el estudio sí había hecho méritos para que fuesen duramente criticados.

Este estudio, del que nadie sabía prácticamente nada, anunció en abril de este año el lanzamiento de Abandoned como uno de los títulos potentes para la PlayStation 5 en el cuarto trimestre de 2021. Pintaba muy bien, a algo con bastantes medios. Pero la gente empezó a especular si ese misterio que envolvía a la compañía no se explicaría por el hecho de ser una tapadera de algún nuevo proyecto del popular director Hideo Kojima. Una posible “campaña de intriga”, como se llama a la publicación de pistas en redes sociales para que los aficionados especulen con las verdaderas intenciones detrás de determinados anuncios.

El responsable de Blue Box era Hasan Kahraman, cuyo nombre traducido del turco al japonés se convierte en “Hideo” (el significado de ambos es “héroe”). Sus iniciales son HK, como las del creador de Silent Hill. Y así, un largo, largo historial de pequeñas pistas que los internautas creyeron ir encontrando, algunas más sólidas, otras directamente disparatadas, y que confirmaban sus sospechas. Lo que lo detonó todo es, casi con toda seguridad, un (¿desafortunado?) tuit de la pequeña compañía del 15 de junio de este año, ya borrado: “Adivina el nombre: Abandoned = ( Primera letra S, Última letra L). Revelación próximamente en... #PS5#Exclusive”.

Todos pensaron ahí que se trataba del Silent Hill.

Al día siguiente pusieron otro tuit en el que se disculpaban por su publicación anterior: “nos gustaría aclarar algo: no tenemos ninguna relación con Konami. Silent Hill es propiedad de Konami. No tenemos ninguna relación con Hideo Kojima. Nunca fue nuestra intención bromear con el nombre de Silent Hill”.

