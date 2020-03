Las bolsas se desploman porque todo el mundo vende. Pero los datos dicen que aguantar es más rentable

Las bolsas se están desplomando. La crisis del coronavirus ha creado un shock de la demanda brutal.

Sectores como el aéreo, ocio u hostelería están viendo como sus ventas se hunden, y esto hace que sus cotizaciones bursátiles caigan. Lo que vimos en China a finales de enero y febrero se está extendiendo al resto del mundo, indicador de que que la actividad económica mundial se va a parar. De ahí el lunes negro en la bolsa el 9 de marzo aunque también habría que sumar ahí la Guerra del Petróleo, que indirectamente también proviene de la crisis del coronavirus.

Las explicaciones están muy bien. Pero la mayor incertidumbre de los inversores es qué hacer a partir de ahora.

¿Vender o no vender? ¿Comprar aprovechando las caídas? El sentido común dice que para tener una buena rentabilidad en bolsa hay que comprar barato y vender caro. Es decir, comprar cuando las acciones están bajas y venderlas cuando están altas. El problema es, claro está, que hasta que ha pasado un tiempo no se sabe si una acción estaba alta o baja.

Si nos dejamos llevar por la tendencia, en cambio, estaremos haciendo lo contrario. Cuando todo el mundo está comprando la acción está alta y cuando todo el mundo está vendiendo, está baja. Por tanto si hace un mes estábamos comprando acciones y ahora las estamos vendiendo en realidad estamos haciendo lo contrario que hay que hacer para ganar dinero: estaremos comprando caro y vendiendo barato.

Sin ser adivinos, qué se puede hacer

Como no podemos ser adivinos, ¿qué estrategia hay que seguir a la hora de invertir? Pues básicamente pensar en el largo plazo, que significa invertir el dinero que no necesitamos para el día a día, y olvidarnos de la inversión. Para que esto funcione hay que estar muy diversificados por sectores y regiones, así que lo mejor es hacerlo en fondos de inversión.

Los fondos de inversión tampoco son la panacea. Hay algunos que rinden muy mal, incluso en época de subidas bursátiles. Por ello recomiendo siempre invertir en fondos en los que confiemos en la trayectoria de sus gestores y, si no tenemos esa confianza, invertir en fondos indexados que básicamente invierten en una cesta suficientemente amplia y con bajas comisiones.

El largo plazo es tu amigo. (Gestión Pasiva)

Hasta aquí nada diferente de lo que hemos contado en el libro de El Blog Salmón. Y las pruebas son fehacientes. Hay estudios que dicen que invertir en bolsa a largo plazo siempre es rentable. Si nos fijamos en lo que ha pasado en las bolsas mundiales desde 1900 a 2019 se puede ver una rentabilidad anual que va desde el 4% al 6% (descontando la inflación) dependiendo de la región. Y todo esto teniendo en cuenta los "cisnes negros" que ha habido en el camino (Guerras Mundiales, Crisis del Petróleo, numerosas recesiones, incluso la última de 2008).

Si 120 años de bolsa es demasiado largo plazo también podemos quedarnos más tranquilos con este otro dato: la historia nos dice que invirtiendo a diez años vista es prácticamente imposible perder dinero. Y a veinte años imposible. No hay más que mirar este gráfico para entenderlo. El largo plazo es nuestro aliado.

La estrategia en tiempos de pánico

Sin embargo no es fácil pensar en el largo plazo cuando en el corto las bolsas están cayendo. ¿Cuál debe ser la estrategia en estos momentos? La respuesta es la misma de antes: no cambiar de estrategia. ¿Y cuál es la estrategia en todo momento? Invertir cuando se tenga capital y olvidarnos de la inversión durante los próximos veinte años.

De hecho durante los momentos de pánico se pueden hacer buenas inversiones, porque el pánico hace que las valoraciones estén baratas. Pero si no somos expertos nunca sabremos (o creeremos saber, porque los supuestos expertos sufren con las caídas) si hemos llegado al peor momento. Así que hay que seguir invirtiendo como si nada.

De hecho los estudios estadísticos indican que intentar hacer market timing, es decir, intentar invertir cuando el mercado baja, realmente no funciona bien, porque normalmente perdemos la disciplina y hacemos lo contrario: invertir cuando está alto y desinvertir cuando está bajo.

También hay quien recomienda invertir poco a poco para que estos vaivenes de la bolsa afecten menos a la rentabilidad. Pero de nuevo la evidencia dice que lo mejor es invertir de golpe: si tenemos una cantidad que vamos a invertir el mejor momento es ahora, de golpe. Vamos a sufrir más volatilidad pero a la larga sale mejor. La clave de todo esto es que hay que invertir a largo plazo. En el largo plazo los eventos que a corto plazo parecen terremotos se diluyen.

(Eva K/Commons)

¿Quién podía pensarse en 1929 que los mercados se iban a recuperar? ¿Y en 2009? Al final lo hacen.

Por tanto, la estrategia de inversión es invertir y olvidarse. Revisar cada cinco o diez años cómo va la cartera y poco más (eso sí, cuidado con las leyes de cada sitio, en algunos Estados de EEUU si no entras en la cuenta durante un tiempo el Estado la liquida y te busca para evitar que los bancos se quedan con dinero abandonado).

Es más, habrá gente que piense que este es un buen consejo, pero que por si acaso ahora van a vender todo y recomprarán cuando pase la tormenta. Os adelanto que es un error. Por poner un ejemplo, en el S&P500, en los veinte años que fueron desde 1985 a 2005 hubo una subida del 7,86% anual. Si le quitamos los veinte mejores días de bolsa en ese periodo nos quedamos en un 2,09% anual. Y si le quitamos las mejores sesenta sesiones la rentabilidad es de un -1,61% anual.

Salirse cuando parece que la cosa va mal puede hacer perdernos las sesiones clave que nos den rentabilidad. De hecho es bastante habitual que después de jornadas malas vengan buenas. Así que en momentos de pánico y euforia hay que hacer lo mismo: seguir la política de invertir cuando se tenga capital disponible y olvidarnos de ello. Como dicen los fans del Bitcoin (con los que no estoy de acuerdo porque me parece un activo que no tiende a subir como la bolsa): ¡buy and hodl!