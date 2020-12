Cambiando la narrativa: la cifra de contagiados en China sería 10 veces mayor de la estadística oficial

Coincidiendo con el aniversario de aquel primer informe sobre “una nueva neumonía de origen desconocido” en China, se publica en el país un estudio de seroprevalencia en Wuhan que asegura que el nivel de infectados fue, con probabilidad, diez veces mayor que la cifra oficial de casos confirmados.

El estudio: realizado por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), analizando los anticuerpos de 34.000 personas en un puñado de grandes ciudades del país. Los investigadores encontraron una tasa de anticuerpos del 4.43% en Wuhan. Eso son casi medio millón de personas frente a la estadística que manejaba hasta ahora el Gobierno, de 50.300 casos.

El estudio en sí también está envuelto en algunas neblinas: por el momento no se ha publicado en ninguna revista con revisión por pares y no especifica cuándo se realizó la encuesta, aunque se asegura que fue después de los primeros brotes. Los resultados también apoyan la teoría de que el descontrol estuvo muy contenido, con una presencia de anticuerpos en las ciudades de la provincia de Hubei analizadas que no eran Wuhan de apenas un 0.44% y sólo dos personas con anticuerpos de las 12.000 evaluadas fuera de Hubei.

Pese a contradecir las cifras iniciales, el hallazgo se ha vendido como una muestra de éxito nacional: en WeChat el CDC afirmó que sus resultados demuestran que “el nivel de contagios entre la población de China es bajo. [El control de la epidemia] ha sido exitoso y ha prevenido de manera efectiva la propagación a gran escala”. China tiene hoy la pandemia bajo control en su territorio, con pequeños brotes desde la primera ola que va controlando, y sus estadísticas siguen afirmando que en el país sólo ha habido 87.000 casos confirmados (reconocen que descartan a los asintomáticos) y 4.634 fallecimientos.

Por comparar, los últimos estudios de seroprevalencia de España, que también son preliminares y que recogen análisis hechos hasta noviembre indican que un 9.9% de españoles lo ha pasado desde el principio de la pandemia. Entre un 2.7 y un 5.3% de los canarios frente a un 16.7-20.6% de los madrileños. Ahora bien, las cifras oficiales de contagios en nuestro país no tienen el altísimo nivel de discrepancia con respecto a los estudios de seroprevalencia que ocurren en china. Allí, como hemos visto, el último informe dicta que la cifra real de contagiados es del orden de diez veces superior a lo registrado. El Gobierno de España cuantifica 1.879.000 contagiados desde el inicio de la pandemia, lo que son 3.9% de españoles frente al 9.9% estimado. Es decir, se están registrando en torno al 40%.

Censura: China ha publicado este informe para sacar pecho y sin embargo el efecto mediático que provocará fuera de sus fronteras es la confirmación de las sospechas de mucha gente, que la nación no sólo mintió y censuró, sino que sigue haciéndolo. A día de hoy se siguen dictando sentencias de encarcelamiento para periodistas que reportaron las primeras muertes extrañas en Wuhan. Una investigación de Associated Press confirmó que el Gobierno ocultó la realidad a la OMS al menos durante seis días, y CNN asegura haber confirmado que, durante los primeros meses, las autoridades llevaron dos recuentos de contagios, uno público y otro interno con cifras mucho peores.

Tras los confinamientos estrictos, los corresponsales occidentales desplazados en Wuhan levantaron dudas sobre las cifras oficiales de muertos, aunque nunca pudieron demostrar nada.

El caso ruso: también esta semana otro país con bajos niveles democráticos dio la sorpresa vírica: el número de muertes por Covid en Rusia era ahora tres veces superior a lo que se había registrado. El 81% del exceso de 229.700 muertes en ese año en el país se debía al virus, con lo que ahora sus muertos son oficialmente 186.000, lo que les ha colocado en el deshonroso podio de tercer país con más muertos pandémicos del mundo (en cifras totales, no en proporción demográfica).

Final feliz chino: hoy también se ha confirmado que las vacunaciones del Covid serán gratuitas en el gigante asiático, corrigiendo así declaraciones gubernamentales previas que aseguraban que el seguro médico estatal no lo iba a cubrir. Aunque sus resultados no han sido publicados y están aún en ensayos clínicos en fase 3, se considera que será efectiva en un 79% y que habrá 50 millones de vacunados antes del fin de febrero.