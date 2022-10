Sí, las canciones se han vuelto más tristes y negativas. La culpa la tiene el algoritmo

Elegir una canción u otra cuando se escucha música nos ofrece una ventana a estados emocionales y psicológicos. Y sus letras también reflejan de alguna manera los cambios sociales existentes entre generaciones. Si prestas atención a las letras de canciones escritas en la década de los 50 o 60, te darás cuenta que los temas que se tratan no son para nada similares a lo que puedes oír hoy en una discoteca. Esto nos plantea preguntas interesantes como esta: ¿Son las letras de las canciones pop contemporáneas más alegres o más tristes que en tiempos pasados?

Lo cierto es que con el tiempo, los corazones rotos e iracundos se han convertido en temas más prolíficos. Desde 1980, las emociones como la tristeza y la soledad se han vuelto cada vez más frecuentes en las letras de las canciones, mientras que las expresiones de amor y alegría tienen menos posibilidades de encontrarse en las listas de éxitos. ¿Qué ha sido de aquellas canciones como All You Need is Love, de The Beatles?

El estudio. Una investigación realizada por la Universidad de Cambridge analizó letras de canciones pop de listas como Billboard Hot 100 y del sitio web musixmatch.com desde 1965 hasta 2015 para comprobar qué sesgos culturales podían explicar esta tendencia hacia la negatividad. Para ello, clasificaron las palabras según su contenido "positivo" o "negativo" y los resultados evidenciaron una disminución de las primeras y un aumento de las segundas. El uso del término "amor" cayó a la mitad, mientras que el término "odio" creció enormemente en frecuencia.

Además, se encontró evidencia de que las letras negativas obtienen mejores resultados en las listas y se demostraron dos sesgos: el de prestigio (se tiende a copiar a los artistas más vendidos) y el de éxito (se tiende a copiar o imitar las canciones más vendidas).

¿Por qué? Existe la hipótesis de que las expresiones artísticas pueden tener una función adaptativa, una manera de simular interacciones sociales y crear pensamientos en las personas. Según esta visión, centrada más en la ficción literaria pero generalizable a otras formas expresivas, el arte proporciona escenarios hipotéticos donde pone a prueba y entrena (sin riesgo) nuestras reacciones cognitivas y emocionales, algo así como lo que sentimos al ver una película de terror.

El arte que expresa emociones negativas, además, puede tener más valor para las audiencias que buscan consuelo al saber que otros también experimentan miedo y tristeza. De hecho, los estudios han demostrado que las personas subestiman la prevalencia de las emociones negativas de los demás, y eso exacerba la soledad y disminuye la satisfacción con la vida.

La decadencia de la alegría. Otro estudio reciente se propuso una tarea similar: medir la alegría de las canciones. De esta manera, identificó que la emoción dominante en el éxito Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, por ejemplo, era la "tristeza", con una puntuación de 0,51 (sobre 1) para esa emoción. YMCA, de Village People, por su parte, obtuvo una puntuación de 0,65 para "alegría", y We Will Rock You, de Queen, obtuvo una enorme puntuación de 0,85 en la escala de "extraversión".

Los resultados para miles de canciones fueron igual de sorprendentes. Las expresiones de ira y disgusto se duplicaron durante 65 años, mientras que el miedo aumentó en más del 50%. Es decir, las canciones de hoy son más agresivas y temerosas que incluso en el apogeo del punk. Una razón plausible es la creciente influencia de la música rap que, al igual que el punk, refleja el malestar social y la lucha de clases.

También en tonalidad. Los hallazgos concuerdan con otros estudios que no sólo se centran en las letras de canciones, sino en su tonalidad, ritmo y estilo como este, realizado por Natalia Komarova, de la Universidad de California Irvine, una matemática que se sorprendió por la negatividad del gusto musical de su propia hija. Para averiguar cómo habían cambiado las emociones de la música a lo largo del tiempo, recurrió a la base de datos AcousticBrainz, en la que los usuarios pueden aplicar un algoritmo que extrae características acústicas: acordes mayores o menores y el tempo.

Recordemos que, en la música, las tonalidades menores se perciben más sombrías con respecto a las tonalidades mayores. Y el estudio vio una disminución similar en lo que definen como "felicidad" y "brillo" (en los acordes y la tonalidad), junto con un ligero aumento en la "tristeza". Es decir, los éxitos de Billboard se han vuelto más lentos y las tonalidades menores se han vuelto más frecuentes.

Gráficos: Universidad de Cambridge