La Casa Blanca tantea la posibilidad de saltarse sus estándares sanitarios y adelantar la vacuna a noviembre

El Financial Times ha publicado que tres fuentes distintas dentro de la actual Administración Trump le han asegurado que están considerando un plan que sortearía algunos procedimientos regulatorios estándares de la seguridad de las vacunas para tener lista una de ellas para millones de estadounidenses antes de las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

El plan: siempre según las fuentes citadas por el periódico salmón, el Gobierno planea que la FDA, la agencia de medicamentos estadounidense, emita una “autorización de uso de emergencia” para la vacuna que están desarrollando científicos ingleses de los laboratorios de AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford. Tendrían que emitir este consentimiento antes de que terminasen los ensayos clínicos de la fase 3 y por consiguiente también la 4 en suelo estadounidense (la FDA dicta que la aprobación de un medicamento depende de que haya sido probado antes en sujetos del país, y los ensayos de AstraZeneca aún no han empezado en EEUU).

El pasado 23 de agosto un reportaje de The New York Times aseguró que dos miembros del equipo de Trump afirmaron comentarios en esta misma senda en una reunión a puerta cerrada con los líderes del Congreso, aunque después los portavoces de ambos funcionarios rechazaron públicamente que hubiesen discutido eso (no así los representantes demócratas). Al preguntársele a responsables de la FDA y a su matriz, la gubernamental Comisión de Salud y Servicios Humanos, han asegurado que es “absolutamente falso” que se esté planteando la emisión de ninguna autorización “de emergencia”. El runrún lleva activo al menos desde junio.

Trump y la “conspiración” de la FDA: lo que sí tenemos más que confirmado es que, en los últimos tiempos, Trump ha lanzado duras acusaciones de boicot político a la agencia de medicamentos: "Las cloacas del Estado o quien sea dentro de la FDA está poniéndoselo muy difícil a las farmacéuticas para que prueben las terapias y vacunas en personas. Es obvio que planean retrasar ningún tipo de respuesta para antes del 3 de noviembre. ¡Deben agilizar los plazos y salvar vidas!”, ha asegurado el Presidente.

