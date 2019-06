El caso de la picadura de araña violinista de Sax es un bulo

Muchos medios escritos y televisiones se han volcado con la historia de la “picadura de araña violinista”, un arácnido capaz de provocar, según leemos, picaduras “15 veces más tóxicas que las de una cobra”, y que en el peor de los casos puede provocar la muerte.

El origen es una noticia publicada en el diario alicantino Diario Información que afirmaba que un hombre de la localidad de Sax llevaba “varios diez días (sic) hospitalizado en Elda tras sufrir la picadura de una araña violinista”. El reportaje se acompañaba con imágenes de una fea infección en la pierna del susodicho, Manuel Gil Pardo. Según su versión, mientras iban paseando él y su pareja por el campo, una araña trepó por su pierna y luego le picó, lo que le ha llevado a estar ingresado, según cuenta, por necrosis.

Dos días después, Diario Información amplía la noticia: “tres nuevos casos más de posible picadura de la araña violinista” en Sax, donde una vecina cuenta haber sufrido dos picaduras y ahora ha abandonado su casa. Cuatro y Telecinco, entre otros, se hacían eco de la historia entrevistando a los protagonistas. La Sexta afirmaba que se había visto "un nuevo ejemplar" en Madrid.

En ninguno de los casos los afectados aseguran haber visto si la picadura la produjo la araña. Manuel Gil dijo lo mismo, pero aseguró que su mujer, quien la acompañaba en el paseo, sí vio a la araña que le picó, aunque él mismo en su perfil de Facebook contaba en un principio que sospechaban que se trataba de la avispa africana.

No nos consta, la respuesta del Hospital de Elda

En vista de lo sucedido el Departamento de Salud del municipio ha emitido el comunicado público:

COMUNICADO DEPARTAMENTO SALUD DE ELDA

Ante las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación en relación

con caso de picaduras de araña : pic.twitter.com/LsYpt3fAht — Dpto. Salud Elda (@GVAdsaludElda) May 30, 2019

En resumidas cuentas, que no había caso. También Sanidad ha advertido de que no existe ninguna plaga conocida y que no se ha activado ningún protocolo para este caso.

La respuesta de Diario Información fue publicar que, aunque la Consellería estaba negando los hechos, el protagonista decía tener un informe médico (también lo ha compartido en su Facebook) que contravenía el discurso oficial. En una hoja sí ponía que le habían tratado para curar una picadura de una araña.

Juana Requena, subdirectora médica del Hospital de Elda, nos confirma el error. "No tenemos noticia de ningún paciente ingresado por picadura de araña ni en el hospital ni en los centros de salud". Según la versión de Hospital, la confusión la ha creado una mala interpretación de la información de la hoja de enfermería del paciente.

Si es la persona que yo creo que es, que ha subido imágenes a redes sociales que están generando mucho revuelo, lo que está enseñando es una hoja de cuidados de enfermería, que no es un parte médico. Donde pone "cura por herida por picadura de araña" es en la parte de anamnesis, que es lo que refiere el paciente cuando llega al hospital. El diagnóstico final refleja que esa persona ha estado ingresado durante más de una semana por una infección, pero no por una picadura de araña, sino por otro motivo.

Del monstruo venenoso a una araña corriente

Algunos medios, aunque no todos, ya han ido rebajando el nivel de peligrosidad de la araña que protagoniza esta historia. Al principio se trataba de la variante sudamericana, cuyo veneno es hasta 15 veces más tóxico que el de una cobra y 10 veces más que el ácido sulfúrico, capaz de disolver los tejidos del hombre, en algunos casos hasta provocar la muerte del sujeto.

Otros ya explicaron que se trata de una variante autóctona, la Loxosceles Rufescens, y que sólo en casos muy excepcionales de personas alérgicas podrían producir manifestaciones más graves.

"La araña del rincón la tengo yo en mi casa desde hace años", nos cuenta Carlos Sánchez Ortiz, biólogo y técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Sax. "Primero, hay que tener en cuenta que no ha habido constancia de que se trate de una picadura de esta araña en ninguno de los casos que ha salido a los medios de comunicación", afirma, y luego nos cuenta que "hay varias especies dentro de la definición de araña violinista", siendo una prácticamente inofensiva la que existe en España.

La picadura de este arácnido es, por lo general, "muy parecida a la de un mosquito, un poco más molesta", que vive escondido la mayor parte de su vida en escondrijos, que sólo suele salir por la noche y que ataca en muy raras ocasiones cuando se ve amenazado, "por ejemplo, si estuviese escondida en la ropa en una percha y fuésemos a cogerla".

Sánchez dice que está teniendo problemas con algunos vecinos, como la mujer que ha contado que ha huido de su casa y exige que se fumigue su vivienda. "En el medio natural no es posible, no existe ningún veneno aplicable a arañas, sólo a insectos, y la solución es muy difícil. A los vecinos que quieren que acabemos con todas las arañas y que fumiguemos el campo tenemos que decirles que no, ya que acabaríamos con toda la fauna invertebrada del municipio, provocando enormes desequilibrios en el ecosistema".