Coinbase prohibió las conversaciones políticas en el trabajo... Y todo el mundo está muy contento

Se dice que no hay que mezclar amor con trabajo, pero tal vez también deberíamos excluir otro factor más: nuestra opinión política.

Un año desde el baneo de la política en Coinbase. Estados Unidos vivía a finales de 2020 un momento convulso: coronavirus, protestas por el Black Lives Matters y unas inminentes elecciones nacionales. Brian Armstrong, CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, anunció en un post de Médium que, a partir de octubre de ese mismo año, se vetaría la expresión de ningún tipo de postura política en sus oficinas presenciales o virtuales por parte de cualquier empleado. El empresario californiano veía que muchas de sus compañías semejantes en Silicon Valley estaban perdiendo toneladas de recursos y productividad en dirimir cómo organizar esta dimensión en sus plantillas. Su solución: cortar por lo sano.

1/ It's been about a year since my mission-focused blog post. It wasn't easy to go through at the time, but looking back, it turned out to be one of the most positive changes I've made at Coinbase, and I'd recommend it to others. https://t.co/FudJSuaumB