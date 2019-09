El coladero de las "inversiones fantasma": las multinacionales evaden allí ya el 40% de sus beneficios

Estas son algunas de las impactantes cifras de un estudio encargado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reciente publicación: de toda la riqueza mundial al menos el 8% (si no más, dada la complejidad de las mediciones), 6.36 billones de euros, está en paraísos fiscales. El 80% de ella no se declara. Si los países consiguieran reducir el fraude mundial en un tercio, se conseguirían unos ingresos fiscales cercanos a un billón de euros, el PIB de España.

El FIM no sólo ha puesto el foco en estos datos, sino en otra dimensión igualmente preocupante: las inversiones en el extranjero de las multinacionales se han convertido en un creciente coladero de dinero. Si en 2017 se movieron 36.2 billones de euros en inversión extranjera directa, el 40% de ella es ya directamente una “inversión fantasma”, movimientos de capital para encontrar mejores condiciones en el pago de impuestos. Entre 2008 y 2017 el porcentaje total de “inversión fantasma” en el extranjero ha pasado de ser el 30 al 40%.

Todo ello ha propiciado la enorme merma de recaudación por impuestos de sociedades, la competitividad fiscal entre Estados, el aumento de la presión fiscal de otras rentas más inmóviles, como las del trabajo y la desinversión de los países en gasto social, siendo especialmente grave en los países emergentes y en vías de desarrollo.

Stat of the day:



US corps report 7x as much profit in small tax havens (Bermuda, British Caribbean, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Singapore & Switzerland) as in 6 big economies (China, France, Germany, India, Italy & Japan)



From @Brad_Setser, as reported by @martinwolf_ pic.twitter.com/rPHR7RBKe4