¿Conducción más segura? 10 dólares extra al mes: el futuro del coche se encamina hacia el modelo "freemium"

Noticia de justo hace un año: según un análisis de Car and Driver, la electrónica representa ya el 40% del coste total de un coche nuevo, el doble de lo que era dos décadas atrás. Vamos hacia la softwerización del coche, y esto se va a notar en nuestra relación con los vehículos y en nuestros bolsillos.

Tu Tesla es un sistema pay to win, dice un vídeo de Tiktok que se ha compartido ampliamente en Twitter. Un supuesto propietario de uno de estos vehículos asegura que notaba que su Model Y iba “algo lento”, que pagó a través de Apple Pay a un tercero para “acelerar” el coche por un módico precio de 2.000 dólares y que casi al instante se desbloquearon funcionalidades que hicieron que ganara 0.6 segundos de aceleración subiendo la velocidad de 0 a 100.

El programa usado parece ser similar a Ingenext, un intermediario que modifica el software para mejorar el rendimiento de tu Tesla sin ninguna garantía pero por pagos inferiores a los que te exige la compañía. Como sabe cualquier aficionado al universo muskiano, la cadena de coches nunca se ha escondido y admite que encierra en sus vehículos altos grados de funcionalidad o de autonomía en la conducción bloqueados de serie y que deben ser activados pagando aparte.

For reference, this is the original pop up message I got on the system - couldn't snap it last night as I was mid-drive. BMW store says it's £160 for "unlimited" use... pic.twitter.com/zLbkuktEwV