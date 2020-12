¿Cuánto le llega a los artistas de tu suscripción en Spotify? Una fórmula sencilla para averiguarlo

Ha llegado diciembre y las redes sociales se han llenado de resúmenes anuales sobre sus grupos y canciones favoritas en Spotify. Los redactores de Magnet, por ejemplo, han escuchado entre 40.000 y más de 70.000 minutos de música en la plataforma a lo largo de los últimos meses. Cifras que reflejan una realidad ya inescapable: la forma en la que escuchamos música ha cambiado para siempre y Spotify goza de una posición preferente en ella.

¿Pero qué rol tienen los músicos?

Los ingresos. A priori, el más importante. Sucede que esto no se refleja en la estructura de ingresos. 2020 también ha estado marcado por el conflicto entre los artistas, los sellos discográficos y Spotify. Aupado el streaming a la cima de los ingresos de la industria, su reparto es el nuevo campo de batalla. Un reparto proveniente, en gran medida, de nuestras suscripciones. Pensemos en el plan premium de Spotify, 9,99€ al mes. 119€ al año.

Es una cantidad importante para cualquier oyente.

El reparto. ¿Pero qué porcentaje de lo que pagas llega realmente a los músicos? Lo ilustra Tom Gray, fundador de #BrokenRecord, una de las campañas por la remuneración justa de los artistas más activas de los últimos meses. La fórmula es la siguiente: divide los minutos que has pasado en Spotify por 3,5 para averiguar a cuántas canciones equivale; divide esa cantidad por los 12, por cada mes del año; y multiplica el resultado por 0,0035, lo que percibe cada grupo en cada escucha.

Fun for you.



Get your #Wrapped2020 from @Spotify



Divide your minutes by 3.5. That’s how many songs you listened to.



Then divide by 12. That’s songs each month.



Times that by 0.0035. That’s roughly how much of your subscription goes to your selections.#BrokenRecord