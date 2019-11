Disney veta los gifs de Baby Yoda. Jugar contra las redes sociales es tirar piedras contra su propio tejado

“¿Quieres saber algo verdaderamente absurdo? Se han borrado todos los gifs de ‘baby yoda’ que publicamos en Vulture por conflicto por copyright”. Tuit (borrado) de hace dos días de Kathryn VanArendonk, redactora en la cabecera cultural. El medio endorsó los gifs desde Giphy para ilustrar su nuevo artículo sobre la serie The Mandalorian, emitida por el momento únicamente en Disney+ en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos.

Desde el momento en el que se conoció la aparición de esta entrañable criatura en el universo de Star Wars se ha convertido en un fenómeno meméico, por supuesto. Disney ya había comentado previamente el celo con el que se había salvaguardado la aparición de este personaje, pero parece que quiere ponerle ponerle puertas al campo y ocultarle lo inocultable al resto del planeta donde aún no se ha emitido la serie. Por supuesto, a estas horas la misma Giphy ya está repleta de archivos fan del pequeño maestro verde.

¿Puede Disney reclamarte el uso de un GIF? En sitios como Europa, no. En Estados Unidos la pelea es aún un poco peliaguda. Los tribunales, ante casos de uso de gifs, se han mostrado favorables al “fair use” por el cual se debe primar la protección a la obra derivada. Además, no parece creíble que alguien vaya a dejar de consumir tu serie o película por un fragmento tan pequeño.

Sin embargo, legalmente aún está abierta la puerta a darle la razón a las corporaciones, motivo por el que es normal que empresas como Giphy o Youtube opten por borrar el contenido al mínimo amago de reclamación por parte de empresas como Disney para evitarse problemas.

No es ni mucho menos el primer caso de encontronazo entre la comunidad fan y Disney por problemas de copyright. La Casa del Ratón tiene aún una visión arcaica sobre el funcionamiento de la remezcla en internet. Este año varios youtubers se quejaron de reclamaciones por uso no autorizado de imágenes de Capitán Marvel en vídeocríticas de la peli. El cómico Steven Crowder también se enfrentó a ABC (cadena de Disney) por hacer un streaming comentando la gala de los Oscars, pese a que, en teoría, debería estar protegido por el “fair use” por ser una obra derivativa.

Hazme gifs, por favor. La de Disney es una estrategia que choca frontalmente con la política mediática de su principal rival en este momento: Netflix. El medio The Ringer lo ejemplifica con el imprevisto éxito de Birdbox, la cinta protagonizada por Sandra Bullock que obtuvo primero notas críticas bastante mediocres (“ideas hechas encajar a la fuerza, una película movida invisiblemente por los hilos del big data de audiencias”) pero que empezó a causar sensación a modo de capturas irónicas en Twitter, lo que acabó haciendo que mucha gente quisiera ver ese fenómeno al que todo el mundo se refería.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you?