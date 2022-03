Egipto no estará en el Mundial de Fútbol. El motivo, en parte, son los punteros láseres

Hasta hace poco, la utilidad del rayo láser se limitaba a la ciencia ficción. A cosas tan fantásticas como destruir planetas. Hoy sabemos que el láser es apto para corregir la miopía, imprimir documentos o para la depilación. Pero desgraciadamente también sirve para deslumbrar a los rivales. El partido de anoche crucial en los play-offs de la Copa del Mundo es la prueba. En los segundos previos a su penalti, Salah vio su rostro lleno de punteros láseres y otros segundos después su disparo mandado a la grada.

Egipto no estará en el Mundial de Fútbol. El motivo, en parte, podrían ser esos molestos puntos verdes. La guerra contra el láser ha comenzado.

¿Qué sucedió? Un curioso episodio en la tanda de penales que definió la serie entre Egipto y Senegal. El equipo de Mohamed Salah había ganado 1-0 en la ida y los de Sadio Mané vencieron por el mismo resultado en la vuelta, por lo que la llave fue a la prórroga. Como no hubo goles, todo se resolvió en los penaltis. El delantero del Liverpool se hizo cargo del primero de su equipo. Se paró frente al balón e inmediatamente en su rostro pudieron verse decenas de luces verdes: provenían de los punteros láser que los hinchas locales usaron para distraer a sus rivales durante todo el encuentro. Finalmente, Salah elevó su remate por arriba del travesaño.

Tras esto, los futbolistas comenzaron a acertar y el que estuvo más fino fue Senegal, que se quedó con la victoria y con la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Cuando el delantero abandonó el campo, nuevamente fue atacado ya que la seguridad tuvo que escoltarlo por el túnel e intentar protegerlo de los misiles que llovían desde las gradas. La Asociación Egipcia de Fútbol presentó una denuncia formal ante la CAF y la FIFA.

How was this allowed? Why was the shootout not stopped until the lasers vanished? https://t.co/nEBkq1Uta3