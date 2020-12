¿"Elle"? ¿"They"? ¿No binario? Guía rápida para entender el anuncio de Elliot Page y la nomenclatura trans

El mundialmente conocido actor Elliot Page anunció ayer en su Instagram que es trans. Es un hecho noticioso y como tal ha sido difundido por centenares de medios en todo el mundo (y celebrado por muchísimas personas).

Al poco tiempo de que empezase a circular la noticia algunos expertos en temas LGTB empezaron a criticar ciertos aspectos del tratamiento informativo por parte de determinados medios. Por ejemplo, The New York Times recogía que Elliot había pedido que se refiriesen a él como “él/ellos” (ya corregido), y el titular de El País decía “Ellen Page se declara transgénero y pide que le llamen Elliot“.

Las realidades trans y queer son nuevas tanto para la mayor parte del público como para los propios profesionales de la comunicación. El 90% de los libros de estilo y las escuelas de periodismo no contemplan cómo deben tratarse estos anuncios. Por otra parte los códigos de estas comunidades se revisan y actualizan constantemente, por ejemplo, no hace tantos años hablábamos de “transexuales” para referirnos al colectivo para que después se hablase más comúnmente de transgénero y ahora la mayoría (aunque no todos) de sus miembros prefieren la etiqueta “trans”.

Es por todo esto que merece la pena hacer algunas aclaraciones sobre el anuncio de Page y dudas que han surgido a su alrededor que sirven tanto para comprender su caso como para el del resto de personas del colectivo en el presente y en el futuro.

Hablemos del nobinarianismo

Muchos medios, sobre todo estadounidenses, han titulado que Page ha salido del armario como persona “trans” y “no binaria”. Pero ojo, en el texto de Instagram el actor en ningún momento alude a su inclusión en el colectivo “no binario”. ¿Forma parte entonces de ese grupo o no?

Que es trans está claro. El término es mayormente una abreviación de transgénero, que son aquellas personas cuyo “sexo asignado al nacer no refleja de manera completa y precisa su sentido central de sí mismos o su experiencia interna de género” (para no liarnos, recordar que transexuales son las personas que, viviendo también condición, han decidido someterse a operaciones quirúrgicas de asociación de género, mientras que las personas transgénero no tienen por qué hacerlo).

Entonces decir sólo “trans” es un término paraguas en el que caben tanto los hombres y mujeres transgénero como los que son no binarios.

No binarias son “las personas que no se autoperciben como varón ni como mujer y que pueden identificarse con un tercer género o ninguno”. Hay toda una panoplia de opciones, pero mayormente son personas que se encuentran en algún punto dentro del espectro masculino-femenino sin estar completamente en ninguno de los dos extremos o en su mismo centro.

¿Cuál es el caso de Page? Parece ser que el de trans no binario, aunque no lo dijera explícitamente así en el texto. ¿Cómo lo sabemos? Porque en sus stories de ayer compartió la guía de la asociación LGTB GLAAD sobre qué implica su anuncio público, lo que parece ser un beneplácito de Page con lo que GLAAD escribió. GLAAD dice que debemos tratar al intérprete como “persona transgénero no binaria, lo que quiere decir que su identidad de género no es la de un hombre o una mujer”.

Por si acaso, también han señalado que su orientación sexual no tiene nada que ver con todo esto.

Los pronombres he, they, ellos, elle y elles

Parte del lío no-binarista viene por lo que Page sí incluyó en su texto público: “my pronoums are he/they”, traducción fácil, pero incorrecta, en castellano: “mis pronombres son él/ellos”.

La mayoría de personas no binarias angloparlantes solicitan que se use para ellas el pronombre “they” que no se traduce en plural en su idioma, sino en singular y neutro. Lo más parecido que tenemos en el uso en castellano sería un “elle/elles”. Ni que decir tiene lo que opina la RAE sobre todo este asunto.

El “they” como pronombre neutro singular se usó en el inglés desde el siglo XIV hasta mediados del XVIII, desapareció después cuando la academia lo extinguió de los diccionarios para que se aplicase el masculino como preferente y lleva veinte años siendo reintroducido. Por ejemplo, según el British National Corpus la mayoría de británicos de todas las edades usan el “they” como pronombre neutro singular en su habla para sujetos neutros. ¿Cómo? Por ejemplo, si hay una película que habla del “Last Jedi”, cuando se hable de ese último Jedi sin saber si es un él o una ella y tengan que referirse a ese personaje, los angloparlantes dirán “they’ll be discovered in the next film”, a modo de “sabremos quién es elle en la próxima película”.

Por todo lo dicho también se entiende que podríamos haber escrito todo este artículo refiriéndonos a Page como elle en lugar de como él.

Ahora bien, ese anuncio de Page para que nos refiramos a él como él o elle no quería decir que invariablemente fuese una persona no binaria. Esto sólo lo hemos deducido por su posterior compartido del mentado post de GLAAD. Con esto lo que queremos decir es que si alguien te pide que te refieras a él o ella como “elle” a partir de ahora, no implica que sea una persona no binaria.

“Anteriormente conocido como”

Buena parte de la gresca pública vino porque algunos medios explicaron el anuncio de Page diciendo cosas tipo “Ellen Page es ahora Elliot Page” y similares. Muchas personas trans se sienten heridas cuando se habla de ellos con el nombre y el género con el que se les conocía y con el que operaban en la esfera pública anteriormente. Además la vivencia trans suele aplicarse de forma retrospectiva: la mayoría de estas personas quieren que te refieras a su pasado con el nuevo nombre y el nuevo género. Ejemplo: “el actor Elliot Page protagonizó Hard Candy en 2005”.

Elliot Page en Juno (2007)

Ahora bien, ¿cómo haces el anuncio público de este cambio de status sin aludir a ello? ¿Si la noticia es que ahora debemos tratar al actor de forma distinta, no deberemos decir en qué varía esa forma explicando la situación anterior? ¿Sabe la gente quién es Elliot Page antes de que lo expliques?

Ayer se vio en tiempo real cuál puede ser la fórmula ganadora. Todo el mundo sabe qué películas son Origen o Juno, así que, para llamar la atención del lector sobre quién era esa persona, la mayoría de medios optó por titular “Elliot Page, el actor de Juno, anuncia que es trans” apoyado por una foto del actor. Es una manera de curarse en salud.

Pero para los medios que pese a todo tengan dudas existe aún otra manera de contarlo. La guía de la asociación GLAAD que bendijo Page dice: “dado que Elliot Page era conocido por el público por su nombre anterior, puede ser necesario escribir en la noticia ‘Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page…’. Ahora bien, una vez el público ha conocido su nuevo nombre, usa éste en los próximos artículos”.

Lo que no parece ser tan respetuoso para la comunidad trans es publicar frases como “Ellen Page pide que ahora le llamen Elliot”, o hablar de “el ahora actor que era previamente actriz”. Esto es así tanto por el carácter retrospectivo de la vivencia trans que decíamos antes como por una cuestión de identidad personal: no estás solicitando que se te llame así, es que, según su sentir, eres esa persona y no la otra con la que se te conocía antes.