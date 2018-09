Epi y Blas no son gays, aunque llevemos cuarenta años viéndolos de esa forma

Primero que sí y luego que no. Ayer mismo se viralizó la noticia: Mark Saltzman, guionista del programa infantil entre 1985 y 1998, dio una entrevista para el medio LGBT Queerty en el que habló de su trabajo con los Teleñecos. Sin tener una “marcada agenda”, Saltzman cuenta que siempre escribió sobre Epi y Blas como pareja homosexual. Le parecía el enfoque más natural para escribir de esa duradera relación entre dos hombre que, de hecho, le recordaba mucho a la que mantenía él con su novio.

El trapo no tiene orientación sexual: a las pocas horas de que cientos de miles de personas de todo el mundo reaccionaran (a favor o en contra) de la noticia, Sesame Workshop corría a hacer un comunicado oficial desmintiendo las afirmaciones de su antiguo empleado: “Bert y Ernie (Epi y Blas) son mejores amigos. Fueron creados para enseñar a niños en edad de preescolar que las personas pueden entablar amistad con los que son muy diferentes a ellos mismos. A pesar de que son identificados como personajes masculinos y poseen muchos rasgos y características humanas, siguen siendo títeres, y no poseen una orientación sexual”.

It seems Mr. Mark Saltzman was asked if Bert & Ernie are gay. It's fine that he feels they are. They're not, of course. But why that question? Does it really matter? Why the need to define people as only gay? There's much more to a human being than just straightness or gayness.