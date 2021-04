La España al revés: Málaga y Santander ganan población mientras Madrid y Barcelona la pierden

El INE acaba de lanzar las últimas estadísticas de población de nuestro país. Primero, lo esperado: en 2020 y por primera vez en cuatro años, España ha perdido población neta. Un 0.2% menos de ciudadanos, 106.146 empadronados menos de los que muchos serán pérdidas a causa de la pandemia. En el cómputo total, la población extranjera también ha caído, se un 0.5% menos, que son 26.331 personas. Ahora bien: además de esto ha habido, como es lógico, nuevos empadronamientos. Hay regiones para las que el saldo total ha sido de ganancia, más gente que la que había el año anterior. El ránking, que lo podemos ver a continuación, lo ha elaborado Diario Sur.

¿Qué provincia española es la que más ha crecido en España en población el año de la pandemia? Sí, #Málaga. La mayoría de los nuevos, británicos. Estaría bien recuperar profecías apocalípticas sobre el #Brexit y ese segmento de población. https://t.co/dWdXUvNP8A pic.twitter.com/4pvRjGOuhY — Berta G. de Vega/🐝 (@BertaGDeVega) April 21, 2021

Málaga (cuyas cifras son espectaculares), Murcia, Toledo, Tarragona, Cantabria y hasta Ávila… Mientras Madrid, Cataluña y Castilla y León han perdido 34.200, 23.500 y 13.600 personas respectivamente. Las regiones a priori más tendentes al vaciado han crecido en este extraño contexto mientras las que suelen absorber gente se hacían más pequeñas.

Tiene truco: si nos fijamos en los grupos de edad de los nuevos empadronamientos, son sobre todo las personas de 55-59 años en adelante. Jubilados. Si segregamos de ellos a la población extranjera, dos tercios de ellos son británicos.

Breve historia del "guiri" jubilado que viene a España: en 1996 eran 86.000 europeos en nuestra piel de toro. Hoy son más de 400.000. Un porcentaje nada desdeñoso es británico, 250.000. Se van, claro, Costa del Sur y al levante. Baja criminalidad, precios competitivos, una hostelería muy adaptada a su idioma… Vienen porque aquí se vive mejor. Para recibir la pensión hay que cumplir una serie de normas, como haber cotizado en España, pero también puede ser que no reciban la misma y sus rentas provengan de la inversión. Estos nuevos empadronamientos también pueden tener que ver bastante con el Brexit, ya que el mismo ha requerido de este trámite burocrático para pasar aquí más de 90 días al año.

¿Y qué hay de los teletrabajadores extranjeros? Fue una de las grandes apuestas de la pandemia, muchos se lanzaron a vaticinar traslados temporales o permanentes de los nómadas del teclado y el Zoom a ciudades más tranquilas, baratas y con más calidad de vida. InterNations dijo que en su ránking mundial se colaban Valencia, Alicante, Málaga o Madrid. Somos asequibles, tenemos fibra, tenemos AVEs y estamos a dos o tres horas de ciudades europeas importantes. A tenor de las cifras del INE, habrá quien se ha venido, aunque no podemos hablar, de momento, de ninguna gran migración.

Málaga te quiere: en Xataka presentamos hace poco la iniciativa Málaga WorkBay, con la que el ayuntamiento le pone la alfombra roja a aquellos que quieran trasladarse a su agradable destino vía espacios de trabajo, actividades culturales, centros de asesoramiento a inversores y más.

“Visas de residencia no lucrativa”. Es lo que tenemos para los extranjeros no europeos, los teletrabajadores por ejemplo británicos que podrían querer venir. Cuentan en El Confidencial que esa es la fórmula que actualmente se maneja, pero según las fuentes jurídicas consultadas por el periódico, esa visa “no está diseñada para la nueva realidad del teletrabajo”, por lo que muchos permisos se acaban tumbando y se crea inseguridad. No tenemos ese aspecto aún trabajado, por lo que, según los que creen que deberíamos competir por esos ciudadanos de altos ingresos, estamos dejando que nos ganen el terreno otros países.