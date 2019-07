Español 1.292 euros, danés 3.066 euros: cuánto dinero per cápita defraudan en IVA los europeos

Europa se está poniendo las pilas contra la evasión de impuestos, un agujero por el que se nos escapan, según un informe del CASE de Varsovia y la UIB de Barcelona, 825.000 millones de euros cada año al conjunto de la Unión (unos 70.000 para España). Para combatir un problema antes hace falta definirlo correctamente, y de ahí la creación de un informe a la Eurocámara por parte del grupo parlamentario de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, antes conocido como Partido Socialista Europeo.

