La esperanza de vida cae en Estados Unidos por tercer año consecutivo

Según uno de los últimos informes del Centro para el Control de las Enfermedades recogido por The Economist, la esperanza de vida del estadounidense medio cayó en 2017 de 78,7 a 78,6 años. Es la tercera vez consecutiva que la esperanza de vida cae en el país de la libertad. Como se ve en el gráfico del medio salmón, mientras el gasto sanitario se disparaba con respecto al resto de países de la OCDE a partir de los años 80, su progreso vital se estancaba, y ahora ha comenzado a descender.

Life expectancy vs health expenditure. The US is a startling outlier, and not in a good way. pic.twitter.com/CGsuoA61s9