Esta carta de la abogada de Harvey Weinstein muestra cómo funcionan los gabinetes de crisis de reputación

Jodi Kantor y Megan Twohey son las periodistas que publicaron en primicia la historia de los abusos sexuales de Harvey Weinstein en The New York Times que causaron después una cascada de denuncias (el reportaje incluía a ocho, a día de hoy más de 90 mujeres han afirmado haber sufrido algún abuso por su parte). Ambas lanzan ahora She Said, un libro que cuenta los pormenores de la gestación de esta pieza que les ganó un Pulitzer e inició un movimiento social, el MeToo. A modo de promoción, han permitido que se difunda uno de los documentos que incluye su libro, el email de la abogada feminista Lisa Bloom a Weinstein en mitad del vendaval mediático.

Es una carta cuyo interés trasciende la polémica concreta que lo vio nacer, ya que esclarece cómo funcionan los mecanismos de protección del poder cuando están en crisis, así como la indispensable asistencia que hacen asesores, gabinetes de comunicación y abogados para apoyar a estas personas.

I've read @jodikantor @mega2e 's book 'She Said,' which comes out today It's a triumph & it exposes predators AND enablers That's why asked them if I could post the entire memo Lisa Bloom sent to Harvey Weinstein Please read it & order their book today: https://t.co/cvVuK9cT9a pic.twitter.com/eNpxVRA3ef

En el texto se ve cómo hay una marcada hoja de ruta, una actuación a varios frentes para desacreditar a la denunciante e incluso previsiones de planes alternativos en caso de que algo pueda fallar. Es la constatación de lo difícil que es para los que carecen de recursos hacer justicia legal y mediáticamente con los presuntos abusones, precisable en este caso en la dificultad de las presuntas víctimas de abusos sexuales de ir contra sus abusadores.

Esta es la traducción de la carta.

La Rose a la que hace referencia Bloom es Rose McGowan, actriz de Embrujadas y Planet Terror reconvertida a directora y activista online que fue una de las principales impulsoras del Me Too. Fue la primera actriz en romper el silencio y denunciar a Weinstein por violación.

La carta ha tocado la fibra sensible de los lectores norteamericanos. Bloom es una superestrella letrada feminista que, según su versión, se decantó por su profesión al ver injusticias sexistas a los 12 años. En alguna ocasión ha declarado conocer de primera mano lo difícil que es recobrarse de los abusos sexuales, que ella misma sufrió en su infancia, así como de defenderlos en un sistema que no apoya todo lo que podría a las víctimas.

Fue la abogada de las víctimas de Bill Cosby, de las del presentador Bill O'Reilly, de la actual demanda civil contra Jeffrey Epstein e incluso de las cuatro mujeres que demandaron por abusos a Donald Trump. Cuentan que su estilo es especialmente agresivo, y que combina tácticas judiciales con otras mediáticas para llegar a mejores acuerdos económicos extrajudiciales.

Desde que se ha filtrado el contenido de su carta de 2017 a Weinstein, muchos usuarios la han atacado furiosos por su hipocresía y por fallarle con sus palabras al movimiento que dice representar. Este ha sido su comentario de respuesta.

While painful, I learn so much more from my mistakes than my successes.



To those who missed my 2017 apology, and especially to the women: I am sorry.



Here are the changes I've made to ensure that I will not make that mistake again. pic.twitter.com/FSSl3qrFjQ