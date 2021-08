"¿Está tu ciudad sellada?", o cómo los árboles son el protector ideal para el calor extremo

Raúl de Tapia Martin, biólogo y consultor ambiental de España, nos comparte un vídeo que se vuelve viral en estos calurosos días de verano. Con su termómetro digital sin contacto calcula la temperatura de diferentes puntos del mismo área madrileña a las 13:45 de la tarde. El suelo de granito expuesto al sol: 54 grados. Ese mismo suelo bajo la sobra de unos árboles: 36. La tierra bajo los árboles: 25. El césped expuesto al sol: 32 grados. El mismo suelo del césped con la cobertura arbórea: 18.5. Según los comentaristas que han compartido su tuit, una escena muy ilustrativa del actual urbanismo español.

Árboles protectores: el verde es un refrigerador natural. Según Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y uno de los defensores de un nuevo plan de arbolado urbano, poner unos arbolitos pueden ayudar a sofocar las diferencias ambientales entre 2 y 8 grados entre zonas “selladas” y las que no lo están, “siempre hablando de medias y teniendo en cuenta las diferentes situaciones, pero llegando a extremos se pueden superar incluso esos 8 grados [de enfriamiento]”. Otros estudios internacionales le dan la razón.

Same city, same day, same time: two different streets. pic.twitter.com/BRXmDy8rrr