Este TikTok se viralizó por denunciar la represión en China. Hasta que la plataforma lo suspendió

El debate en torno a la censura china vuelve a estar sobre la mesa y esta vez lo hace de la mano de la actualidad. Después de que varios medios internacionales publicasen hace unos días la realidad de la comunidad uigur en los campos de trabajo forzado chinos, la tiktoker Feroza Aziz ha denunciado lo mismo en un vídeo TikTok y posteriormente su cuenta ha sido bloqueada. A pesar de que algunos ex empleados digan lo contrario, TikTok asegura que "no modera el contenido relacionado son sensibilidades políticas".

¿Qué ha pasado? La tiktoker Feroza Aziz subió este fin de semana un vídeo de apenas 40 segundos para denunciar la situación de los musulmanes que viven atrapados en los campos de trabajo forzado chinos. Con la idea de serpentear la censura, el vídeo comenzaba como un tutorial de belleza donde la creadora hablaba sobre cómo utilizar correctamente un rizador de pestañas para, rápidamente, cambiar de tercio y convertir sus consejos sobre maquillaje en una denuncia masiva que dice lo siguiente:

"Hola chicos, os voy a enseñar cómo obtener pestañas largas, así que lo primero que debéis de hacer es agarrar el rizador de pestañas, rizarlas obviamente...Entonces dejarás (el rizador) y usarás el móvil que estás utilizando ahora mismo para buscar lo que está sucediendo en China, cómo son los campos de concentración en los que se encuentran musulmanes inocentes a los que han separado de sus familias, secuestrado, violado y obligado a comer carne de cerdo para convertirse a otra religión. Si no lo hacen, serán asesinados. Las personas que van a estos campos de concentración no vuelven con vida. Este es otro Holocausto, pero nadie está hablando de esto."

Cuenta bloqueada. El contenido de Feroza Aziz se viralizó rápidamente situándose por encima del millón de visitas, superando los 500.000 likes y convirtiéndose en uno de los primeros éxitos masivos de la plataforma. De hecho, todo apunta a que el vídeo se coló en "For You", la página de tendencias de la app y que fue eso lo que ayudó a que llegase a tanta gente en tan poco tiempo. Sin embargo, en plena repercusión y auge de la viralidad del vídeo, TikTok bloqueó la cuenta de la creadora impidiendo su acceso. Según declaraciones aportadas por la plataforma china a The Washington Post, la cuenta de Aziz fue bloqueada porque previamente había compartido un vídeo satírico sobre Bin Laden que, según ellos, sí violaba las políticas de la compañía sobre "contenido relacionado con el terrorismo".

Aziz por su parte cree que esa explicación no tiene sentido ya que la cuenta con la que denunció al gobierno chino no es la misma con la que subió el meme donde aparecía Bin Laden. En una conversación con Buzzfeed News, la creadora asegura que tuvo que crear un nuevo perfil porque no paraban de banearle vídeos satíricos dirigidos al público musulmán.

Postura de TikTok. A pesar del debate generado en torno al blanqueo de contenido, desde la empresa china niegan que exista ningún tipo censura: "TikTok no modera el contenido debido a sensibilidades políticas y tampoco lo hizo en este caso" aseguró Eric Han, jefe de seguridad en TikTok Estados Unidos. Sin embargo, ex empleados de la plataforma consultados por Washington Post contradicen su postura y sostienen que, cuando trabajaban para la plataforma, debían seguir las pautas establecidas por los moderadores chinos y eliminar el contenido social o político.

Más censura. Otro de los casos más recientes de censura china tiene que ver con la empresa de videojuegos Blizzard y con la reivindicación pública que hizo uno de sus jugadores en una entrevista realizada durante el Grandmaster asiático. En lugar de responder a las preguntas de los presentadores, el gamer aprovechó su momento para mostrar su apoyo a las protestas de Hong Kong y colocarse una máscara en homenaje a los rebeldes. Como resultado, Blizzard Taiwan despidió a los presentadores del torneo, vetó al jugador y le retiró el dinero conseguido en los premios.

Denuncia internacional. 17 medios de todo el mundo recogen, en esencia, la misma reivindicación social llevada a cabo en el vídeo viral de Feroza Aziz. Diarios como El País o The New York Times han tenido acceso a los documentos secretos de la represión china donde, entre otras cosas, se desglosan los números de la comunidad uigur retenida en los llamados "campos de educación ideológica y entrenamiento profesional". Tanto la ONU como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación estiman que al menos hay un millón de uigures retenidos en estos centros de internamiento. Por su parte, el gobierno chino admite la existencia de estos campos, pero niega cualquier tipo de represión.

Imagen: @getmefamouspartthree/TikTok