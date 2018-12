Fortnite ya es el nuevo Snapchat, que en su día fue el nuevo Facebook

Vale que Fortnite es el indiscutible fenómeno del mundo del videojuego en 2018, pero también lo es en el panorama de las redes sociales.

En noviembre alcanzaron la cifra de los 200 millones de usuarios, que son el mayor bombazo en el mundo de los videojuegos: en la actualidad League of Legends, tras nueve años, está cerca de los 100, y Minecraft ha registrado un récord de 74. De los más de 200 de Fortnite, alcanzaron un pico de usuarios conectados de forma simultánea de más de 8 millones.

El nuevo bar virtual: como han advertido los jóvenes jugadores encuestados, no sólo entran para jugar, que también, sino para pasar tiempo charlando con sus colegas. Aquí un periodista cuenta cómo gracias al juego él y sus amigos, esos con los que nunca encontraban una excusa para quedar, se conectan ahora por las noches y hacen algunas batallas mientras se cuentan el día a día. Como han explicado algunos, Fortnite no es un juego, es un lugar, lo más parecido que tenemos en el mundo real del OASIS de Ready Player One.

Toneladas de horas dentro: todo esto se transforma en un valor extra generado involuntariamente, un efecto secundario que le pone a sus creadores cara de dólar: la mayoría de jugadores pasa entre 6 y 10 horas semanales enganchados al juego y hablando con amigos, lo que es muchísimo más que la media hora diaria que pasa el usuario medio de Instagram en la plataforma.

Promedio de Ingresos por Usuario: o ARPU, como se le conoce en el mundo de las empresas tecnológicas. Según las últimas mediciones, el valor de un usuario de Fortnite es, de media, de 96 dólares, mientras que un usuario de Google equivale a 27 dólares, uno de Facebook a 19 y uno de Twitter a 8. Es decir, que si la clasificamos de red social, es por sí misma el doble de lucrativa que el equivalente a todas las demás plataformas juntas.

