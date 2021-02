Gal Gadot podría ser una excelente Cleopatra: el origen de los antiguos egipcios no es árabe

La historia del Antiguo Egipto es tan emocionante, estética y grandiosa que se ha transportado a todos los medios posibles. El cine ha hecho de los faraones un negocio enorme, llevando aquellas historias de gloria y épica a las pantallas de todos los hogares y a nosotros, los ciudadanos de a pie, a crear un pensamiento idealizado y confuso de una cultura de miles de años.

Hace unos meses se anunció la adaptación cinematográfica de la vida de Cleopatra, la faraona más célebre del Antiguo Egipto, a manos de la directora Patty Jenkins. La actriz elegida para protagonizar y dar vida a la grandiosa reina fue Gal Gadot, quien también encarnó a Wonder Woman hace unos años. Lo cierto es que la elección de la actriz israelí para dar vida al personaje histórico egipcio lleva generando polémica desde el anuncio y las críticas se amontonan. ¿Por qué? Pues porque la actriz es israelí y de origen judío.

Y han sido muchos quienes han mostrado enfado en las redes por lo que consideran un blanqueo de Hollywood. Otro ejemplo del llamado whitewashing que también persiguió a Liz Taylor en la película de los sesenta. Esta vez se protesta porque no se opte por una actriz egipcia o de rasgos africanos para dar vida al personaje, pese a que Cleopatra tenía orígenes europeos y era descenciente de Ptolomeo I, un general grecomacedonio que estuvo al servicio de Alejandro Magno y que se proclamó rey de Egipto tras la muerte de este.

Which Hollywood dumbass thought it would be a good idea to cast an Israeli actress as Cleopatra (a very bland looking one) instead of a stunning Arab actress like Nadine Njeim?



And shame on you, Gal Gadot. Your country steals Arab land & you’re stealing their movie roles... smh. https://t.co/GY5tYEcl4K pic.twitter.com/JcrnM1RUQq