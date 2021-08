La gonorrea ha vuelto y se está haciendo resistente a todos los antibióticos

Cada día que pasa, más de un millón de personas contrae una infección de carácter sexual. Ni siquiera la pandemia ha reducido estas cifras, aunque sí ha retrasado la cita médica y con ello el diagnóstico, lo que no es nada nuevo. De entre las infecciones más comunes e importantes, la gonorrea es una de las reinas, afectando a cientos de millones de personas por todo el mundo. Ocurre, además, algo que está alarmando a las autoridades sanitarias: la bacteria que causa esta enfermedad se está volviendo cada día más resistente a nuestros antibióticos.

¿Qué pasa con la gonorrea? La OMS estima que 78 millones de personas contraen la gonorrea al año, por todo el mundo. En 2014, el Programa de supervisión global antimicrobiana gonocócica de la OMS, o WHO GASP, alertó de que Neisseria gonorrhoeae se había vuelto resistente a los antibióticos de amplio espectro (de uso general) y a otros especializados. Especialmente preocupante resulta la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, que hasta hace poco se creían el último baluarte defensivo contra la enfermedad.

En 2017, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, advirtió que los casos de gonorrea seguían aumentando por cuarto año consecutivo, contando con un 66,8% más de casos (alcanzando los 2.3 millones de personas). El CDC también advertía que el tratamiento contra la enfermedad era poco efectivo o totalmente inefectivo, lo que implica que la prevalencia de la gonorrea podría seguir aumentando. Esto mismo está ocurriendo por todo el mundo, según advierte la OMS, por lo que no tenemos más remedio que contar con la prevención para frenar esta enfermedad.

What is drug-resistant #gonorrhea & why is it so important to have medicine that works? NEW animation has answers: https://t.co/cmgMOe9wyo pic.twitter.com/Aj9iwEa9R3