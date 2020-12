Hacer los Edificios Bonitos de Nuevo: por qué Trump ha impuesto el neoclasicismo en la arquitectura de EEUU

Si la arquitectura rectora de las instituciones estadounidenses estaba desde hacía más de medio siglo dominada por un espíritu modernista, Donald Trump se irá de la Casa Blanca cambiando esto y sustituyéndolo por la tradición. Se trata de un último golpe del presidente saliente que, buscado o no, adquiere una dimensión simbólica de lo más elocuente sobre el estado ideológico actual de nación.

INBOX: @realDonaldTrump has signed an executive order prohibiting new federal buildings from being built in anything other than Neoclassical, Georgian, Federal, Greek Revival, Beaux-Arts, or Art Deco styles. pic.twitter.com/gPbaYk9yEe