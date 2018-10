Hay alguien que se está tomando la denuncia de violación a Cristiano Ronaldo muy en serio: Nike

Cascada de novedades en el caso de la presunta violación de Cristiano Ronaldo. El pasado fin de semana la estadounidense Kathryn Mayorga protagonizaba un reportaje de la revista Der Spiegel en el que declaraba que el futbolista abusó sexualmente de ella en 2009, hecho por el que ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en 2010. Los abogados de la mujer anunciaron el lunes en una rueda de prensa que habían denunciado nuevamente a Ronaldo, aunque por la vía civil en lugar de la penal. Aseguran que Mayorga sufre depresión y ha considerado el suicidio.

Tras este anuncio público, la policía de Las Vegas informó este lunes de que han reabierto la investigación de la denuncia de violación que tramitó Kathryn Mayorga el 13 de junio de 2009 y de la que acusó a un “atleta muy famoso”, aunque sin dar el nombre del agresor.

Dos días después el diario deportivo Record publica que Ronaldo ha pactado salir de la lista de convocados de la selección portuguesa para los encuentros de octubre y noviembre. En unas declaraciones posteriores, el presidente de la Federación, Fernando Gomes, y el seleccionador nacional, Fernando Santos, declararon que era lo mejor para ambas partes. En una entrevista radiofónica Gomes declaró mantener una "total solidaridad" con el jugador, y rechaza las acusaciones por haber sido testigo durante años “de su buen carácter”.

Horas después EA Sports habla con la agencia AP, y se muestran tentados de terminar con el contrato con el astro si la investigación demuestra las acusaciones. “Hemos visto el informe concerniente que detalla las acusaciones contra Cristiano Ronaldo. Estamos siguiendo de cerca la situación, ya que esperamos que los atletas y embajadores de la cobertura se comporten de acuerdo a los valores de EA".

Pero el peor golpe para Ronaldo ha sido el anuncio de Nike. CR7 firmó el pasado mes un acuerdo de mil millones de dólares con la marca deportiva para convertirse en su embajador vitalicio, un título compartido sólo por otras dos personas en el mundo, LeBron James y Michael Jordan. Ahora Nike publica: “estamos profundamente preocupados por las acusaciones inquietantes y continuaremos vigilando de cerca la situación".

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2

Aunque no todo son malas noticias. La Juventus a la que ahora pertenece el futbolista ha salido en su defensa. El club tuiteó: "Cristiano Ronaldo ha demostrado en los últimos meses su gran profesionalidad y dedicación, lo cual es apreciado por todos en la Juventus". Realmente se juegan mucho apoyándole. El club ha caído un 19% en Bolsa en los últimos siete días, justo después de la publicación de la denuncia de Kathy Mayorga.

Ronaldo ha reiterado su inocencia en varios comentarios por redes sociales estos días, diciendo que “la violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo”. Nada de lo expuesto aquí demuestra la culpabilidad (o la inocencia) del deportista, pero si son movimientos preocupantes cuando hablamos de figuras públicas que viven de su imagen y su reputación.

Hace apenas un año que comenzó a cobrar fuerza el movimiento #MeToo, y ha tenido consecuencias económicas y laborales para bastantes famosos hasta el momento, en algunos casos sin que mediasen denuncias judiciales condenatorias. Aquí va sólo un ejemplo: el actor Anthony Rapp denunció en octubre de 2017 que Kevin Spacey abusó sexualmente de él una década atrás, y al cabo de varios días aparecieron otra decena de testimonios acusando al actor de House of Cards de hechos similares. Al cabo de dos semanas, Netflix, Ridley Scott, los Emmys, sus agentes y publicistas cortaron lazos comerciales con él. La policía estadounidense y británica no abriría investigaciones hasta, respectivamente, cinco y ocho meses más tarde.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.