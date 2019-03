Hay más gente comprando ropa en Lidl que en Springfield, Bershka o Mango

¿Alguna vez te has preguntado cómo se compra la ropa en España? ¿Cómo de importante es para nuestros armarios Inditex o El Corte Inglés? Pues he aquí un gráfico para verlo. La tabla sabe de los análisis de las compras de los residentes españoles realizada por Kantar Worldpanel, consultoría de ventas. La gráfica daría ya de por sí para generar treinta titulares.

Antes de ir al dato, la metodología: se trata del número de compradores de cada marca. Esto quiere decir que, según Kantar Worldpanel, por muchas veces que compres ropa dentro de una de estas marcas, tendrá el mismo peso que si sólo compras en otra una única vez. Tus 15 visitas al Zara cuentan igual que si vas a Decathlon a por unas pesas y de paso te llevas unas mallas.

Pues ahí lo tienes. La noticia para el mundo de los analistas es que, por primera vez, alguien ha desbancado del primer puesto a El Corte Inglés, nada menos que Primark. Para los demás, todo son noticias, como por ejemplo:

Que hay más gente comprando ropa en el Carrefour que en H&M

Que Zara no es la marca que arrasa con todo

Que hay más gente comprando ropa en Lidl que en Bershka

Que Decathlon es un gigante

Y suma y sigue.

En 2017 ya se hacían artículos explicando cómo, dentro de los canales de venta, los supermercados son el segundo grupo de mayor importancia después de los de “fast fashion”: 4.000 millones de euros anuales para los híper. La ropa barata, vendida entre plátanos y lechugas ya es el segundo negocio por importancia de la cadena de alemana. Se venden más camisetas de Esmara que de Springfield.

Catálogo de verano de moda en Lidl.

Por supuesto, no hay que perder de vista que de las marcas que vemos ahí muchas son sólo distintas divisiones de conglomerados: Tendam, grupo anteriormente denominado Cortefiel, es la suma de Cortefiel (a la venta en El Corte Inglés), Springfield y otras marcas que no aparecen en el top. Inditex es Zara, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear y Lefties. Así que sí, la suma de las ventas de las distintas marcas de Inditex gana a todas las demás. Amancio Ortega sigue siendo el rey.

Pero lo de los supermercados tiene muchísimo mérito. Por ejemplo, Lidl no se atrevió a comercializar su ropa de forma seria hasta 2016, y desde entonces su ascenso ha sido imparable, cosa que se ha achacado a un par de factores: que los españoles que quieren estar en los ciclos de moda y no se lo pueden permitir optan por prendas de temporada más baratas; y que ya no nos da ninguna vergüenza el low cost.

Así que, cuando pienses en moda, no pienses solo en TRF o incluso Primark. Piensa también en Tex (Carrefour), In extenso (Alcampo), Uni (Hipercor) y Almara (Lidl). Si la cosa se mide en volumen de prendas vendidas, son tan importantes o más que muchas de las tiendas textiles del centro de nuestras ciudades.