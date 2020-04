Hong Kong ya no puede salir a la calle a protestar. Así que lo está haciendo en Animal Crossing

Hace casi un año que se iniciaron las protestas políticas en las calles de Hong Kong. Ahora, a pesar de que lo peor del coronavirus parece haber pasado para el gigante asiático, la ciudad de Hong Kong vive un nuevo brote de la enfermedad que, junto a las medidas de distanciamiento social, hacen imposible retomar la revolución por la vía física. Por lo que se ha desplazado al entorno digital.

Protestas. Los hongkoneses más implicados políticamente han comenzado a organizar manifestaciones virtuales en Animal Crossing, el videojuego más popular del momento. De tal forma que, las islas de videojuego han comenzado a llenarse de pancartas que recogen mensajes como "Free Hong Kong" o "Revolution Now" e incluso vídeos en los que explícitamente se pisotea la cara de Carrie Lam, la jefa del ejecutivo de Hong Kong.

Sin regular. El pasado 20 de marzo, Animal Crossing fue lanzado en todo el mundo menos en China, donde el gobierno de Xi Jinping tenía pendiente aprobar su publicación formal en todo el territorio. Sin embargo y según recoge la BBC, esto no fue impedimento para que miles de seguidores chinos se hiciesen con la versión extranjera del título de Nintendo al margen de las recomendaciones o el visto bueno de las autoridades.

Censura. Debido al ruido ocasionado por las protestas y alguno de sus organizadores, el gobierno chino ha eliminado ahora el juego de la mayoría de las plataformas de streaming del país. Del mismo modo, todas aquellas tiendas locales que hasta ahora estaban vendiendo versiones extranjeras del videojuego tendrán prohibido hacerlo. Solamente el site de streaming Bilibil permite compartir imágenes de la interfaz y hablar sobre el título a través de su red social de usuarios.

This is how #hongkong ppl spend our time during coronavirus lockdown - villain hitting in #animalcrossing, the villain is #CarrieLam, the worst governor in #hongkong history.#AnimalCrossingNewHorizons#StandWithHK pic.twitter.com/K5AbOTl9tD