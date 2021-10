¿Lo más importante para que una pareja dure? Sobrevivir a los primeros cinco años, según este estudio

¿Cuál es la prueba más importante para saber si tú y tu pareja conseguiréis seguir juntos en el futuro? De las muchas variables existentes, parece que hay una que destaca sobre todas las demás: si habéis pasado por el hito de los cuatro años.

Así lo afirma How Couples Meet and Stay Together, de la Universidad de Stanford y dirigido por el sociólogo Michael Rosenfeld. Se trata de un estudio mediante encuestas iniciado en 2009 y que ha analizado las relaciones iniciadas y finalizadas por una muestra representativa de 3.500 estadounidenses en dos tantas, una en el citado año y otra en 2017, haciendo un seguimiento posterior del status de pareja de los encuestados en uno o dos años después de la consulta inicial.

Como decíamos, lo que más destaca del asunto es la creciente merma de probabilidades de cortar según el tiempo que lleves... Llegando a su punto de estabilidad a los cinco años. Esta gráfica de Washington Post con los datos anteriores a 2016 lo certifica, y apenas ha cambiado con los nuevos resultados de las encuestas de Stanford: si llevas seis meses con tu nuevo novio o novia, tienes más de un 70% de probabilidades de cortar en el siguiente año. Si llevas un par de años, esa probabilidad cae a un 50%. La curva desciende y desciende hasta que cumplís un lustro juntos, un logro a partir del cuál la pareja tendrá casi las mismas probabilidades de cortar bien lleven siete o 17 años.

Según los nuevos resultados, hay un pequeño bache entre los años dos y tres de la relación, un momento definitorio de la salud de la pareja, pero eso no quiere decir que el amor después sea para siempre. Quiere decir lo que hemos comentado, que las probabilidades de dejarlo en el siguiente año de la pareja son igual de altas para unos que llevan siete años que para los que llevan 17. Pero esta probabilidad no es cero, sino entre un ocho y un 15% anual.

On these charts, you can see that the big majority of breakups are concentrated on year 1, and how from year 2 to 4 the chances of breaking are lower but stable, and then they fall on year 5! After that, the probability of remaining together the next year start to be higher pic.twitter.com/0yTVtI63p5