Los jóvenes españoles se sienten más presionados hoy por ganar likes o por ligar que las mujeres

El último estudio publicado sobre identidad y representación de género en la población joven refleja cómo han ido cambiando los roles de comportamiento y pensamiento entre los chicos y chicas de entre 15 y 29 años. Hoy, el 49% se define como feminista mientras que en 2017 solo lo hacía el 34%. Sin embargo, el 43% de las chicas y un 30% de chicos reconocen que las tareas de la casa recaen en las mujeres. Además, existe cierto desacuerdo en temas como la presión que ejercen las redes sociales, la necesidad de independencia o las cuotas empresariales a favor de las mujeres.

Posesividad y protección. La posesividad es la quinta característica con la que más se identifican los chicos según este barómetro elaborado por FAD y el Centro Reina Sofía. Los datos reflejados en la encuesta muestran a los chicos como activos, estudiosos, emprendedores, independientes y posesivos, celosos. El cuestionario les ofrecía un listado de características relacionadas con su personalidad de las cuales solo podían elegir tres. A pesar de la connotación negativa asociada a este rasgo, el 18,1% se "definió" como posesivo o celoso. A su vez, un 40,9 % de los chicos cree que debe proteger a la mujer mientras que 73,8 % de ellas no lo ve necesario.

Independencia. Ellas sienten mayor necesidad de independizarse que ellos, precisamente, por sentir esa libertad de estar fuera de la casa familiar. Mientras para el 64% de las chicas "ganar independencia" es el factor que más les pesa a la hora de irse de casa, menos de la mitad de los chicos (un 48%) comparte ese sentimiento.

Del mismo modo, las chicas dan más importancia a tener un espacio fuera de a la pareja que ellos. Aunque es cierto que ambos coinciden en que el tiempo para cada uno es importante, ellas son mucho más tajantes. Un 73% de las chicas lo considera imprescindible mientras que en el ámbito masculino comparten esta visión el 51%.

Presión en redes sociales. Los chicos de entre 15 y 29 años se sienten más presionados que ellas por tener éxito a la hora de ligar o conseguir seguidores en redes. El 14,7% de ellos dice sentir "mucha" presión por conseguir likes, comentarios o seguidores, mientras que el 27,2% comparte el mismo sentimiento pero con menos intensidad. Los chicos también tienen esta sensación negativa a la hora de ligar: un 24,1% reconoce sentir mucha presión en este ámbito y un 36,3% también, pero de forma más contenida. En el caso de ellas los datos bajan varios puntos porcentuales y solo un 17,9% dice sentirse así a la hora de ligar.

Son especialmente contraintuitivos estos resultados del estudio donde ellos aseguran sentir más presión en redes sociales que las chicas. El traslado del canon de belleza promovido por las revistas femeninas y la industria de la moda a Instagram, podría hacer pensar, inicialmente, que fuesen ellas quienes más presión sintiesen en este ámbito.

Cuotas empresariales. A la hora de hablar del nivel de acuerdo por conseguir la igualdad de género, aunque en líneas generales ambos colectivos comparten la necesidad de alcanzar el equilibrio, hay cierta disparidad en las medidas a llevar a cabo. Por ejemplo, las chicas apoyan más la idea de promover por ley la presencia de mujeres en los puestos de dirección de empresas. Mientras un 52,3% de las mujeres está de acuerdo con esta medida, solo el 36% de los chicos la comparte.

En la misma línea, el 72% de las chicas opina que hay que sancionar a las empresas que pagan más a los hombres que a las mujeres. El 56% de ellos comparte este criterio. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los puestos de responsabilidad son ocupados actualmente por hombres, estos datos reflejan de alguna forma cierto resquicio a cambios en este ámbito.

Vida en pareja e hijos. La mayoría de los jóvenes por debajo de 30 años se ve teniendo hijos en un futuro, pero establecen un factor determinante a la hora de tomar esta decisión: la estabilidad económica. Así, más del 70% está de acuerdo en no tener hijos si no se cumple esta condición (el 74,5% de chicas y el 66,3% de chicos). En un contexto donde 6 de cada 10 jóvenes no pueden acceder a una hipoteca a causa de la inestabilidad laboral es comprensible que ese pensamiento se extienda a la hora de formar una familia. Respecto a la idea de igualar los permisos de paternidad, ellas lo consideran más urgente que ellos (un 65% de las chicas cree que deben igualarse frente al 50% de ellos).

Por otro lado, aunque ambos colectivos comparten la idea de que las tareas del hogar deben repartirse de forma igualitaria, los resultados no son del todo coincidentes: el 43% de las chicas y un 30% de chicos reconocen que éstas recaen en las mujeres. Igualmente, ellos y ellas coinciden en que se resiente más la vida familiar si la mujer trabaja a jornada completa: un 45% de los chicos y un 41% lo así lo ven. Por el contrario, un 38% de ellos y un 33% de ellas consideran que se resiente más si es el hombre quien está trabajando todo el día fuera de casa.

