KFC nos engañó a todos con su broma de Twitter de Hierbas y Especias, pero Reddit ha descubierto la verdad

Antecedentes rápidos: si has estado en Twitter últimamente te habrás cruzado ya con un mensaje especialmente recompartido en Estados Unidos. Nadie se había percatado, pero el perfil oficial de KFC seguía únicamente a 11 cuentas, seis hombres random llamados Herb y las cinco miembros oficiales de las Spice Girls.

Esto es, justamente, una broma interna hacia su fórmula oficial y que tiene enganchados a los aficionados de la cadena de alimentación. KFC sólo sigue a las 11 “Herbs and Spices” o hierbas y especias que constituyen su toque único, literalmente su receta del éxito, secreta hasta ahora y “revelada” por fin gracias a los follows de la cuenta.

Fue un tal Edgette22, un don nadie en Twitter con una cuenta de menos de 200 comentarios, el delator de la coña. Y su tuit consiguió lo que tanto habían ansiado los estrategas de márketing de la compañía: que esto se convirtiese en un viral que lo petase en visibilidad y valor de marca mediante la conexión empática con sus clientes.

Bingo: más de 300.000 retuits y decenas de páginas de actualidad digital que se han hecho eco del asunto. Comentario oficial de KFC: “estábamos limpiando nuestra caja fuerte, así que pensamos que el lugar idóneo para guardar la receta secreta era Twitter”.

Avanzan los días y llegamos al punto en el que KFC, como recompensa por su descubrimiento, le hace un retrato personalizado al protagonista del vital acompañando al famoso Coronel Sanders.

Pero lo cierto es que emosido engañado. En el hilo en el que los foreros se conmovían por cómo estaba creciendo el asunto después de que la empresa elaborase un retrato personalizado, un usuario apareció rompiendo la magia y descubriendo el pasado del tuitero pseudoanónimo que se había convertido en protagonista. Al final todo queda en la malvada empresa.

“Según el Chicago Tribune y su anterior descripción Twitter, el tuitero trabaja para una empresa de PR llamada TallGrass Public Relations. Su cuenta de Twitter en los últimos meses son un montón de publicaciones sobre las dos principales tiendas de Yum Brands, KFC y Taco Bell. No, no es un tipo al azar que haya descubierto a los 11 follows de KFC”, explica yourfishmonger ante esos cientos de perfiles que han ayudado a propagar la broma de la cadena y que han sido utilizados como herramienta publicitaria. El mensaje no le ha sentado nada bien al propio Edge:

Huh. So apparently I'm an undercover spy that works for @kfc and/or @WiedenKennedy. Weird. I feel like I would know that. But I guess the Internet is smarter than me.https://t.co/MM8zYtK1rk — Edge (@edgette22) November 7, 2017

Como vemos, TallGrass comenta en su propia página web su variedad de estrategias publicitarias vía redes sociales. “Desde apaños sencillos hasta grandes campañas sociales que dejen huella, conocemos los mejores trucos y estrategias para involucrar, educar, entusiasmar y comunicarnos directamente con su público objetivo”.

El recorrido parece claro: tras allanar el camino en la cuenta de KFC para que alguien recogiese la broma, nadie lo hace. Pasa un mes sin que ningún alma se percate de a quién sigue la cadena (bueno, sí, antes que todos los demás lo hace uno de los Herbs, que no genera el suficiente ruido pero al que ya le han dicho que le van a dar pollo gratis). Entonces Wieden+Kennedy, la empresa publicitaria matriz, actúa y le hace un encargo de difusión a TallGrass. Un empleado vacía su propio perfil días antes ocultando su profesión y después trasmite el guiño publicitario consiguiendo que las redes sociales hagan el resto.

Es más, casi parece que puede rastrearse el origen exacto de la propuesta de márketing. Seguro que recuerdas a Carter Wilkenson, el “hombre que necesitaba sus nuggets”, que estuvo a punto de convertirse en el tuit más viral de la historia de la plataforma del pájaro y que le granjeó a Wendys toneladas de visibilidad gratuita inesperada. Es este tipo de engagements, de publicidad encubierta, la más atractiva ahora para las marcas.

KFC, sin ir más lejos, podría haber llegado a un acuerdo con Netflix, como podemos suponer de su visibilidad de la marca en la segunda temporada de Stranger Things (como también se está haciendo de (Polaroid, JVC y las tablas Madrid). El restaurante del pollo frito ha tocado a varias puertas publicitarias sobre su marca hasta que una se le ha abierto, la de las 11 Hierbas y Especias. Siguiente misión: conseguir que el Twitter de KFC deje de ser el servicio posventa de clientes enfadados por mal servicio de su cadena a una cuenta millennial y dinámica como la de Wendy's. Eso, o simplemente hacer un anuncio reuniendo a los Herbs y las Spice Girls.