La regla de la T: por qué el manga se lee distinto y, en teoría, mucho más fluido que el cómic occidental

El manga se lee más fácil que el cómic. Lo sabe cualquiera que haya tenido ambos formatos de arte secuencial en sus manos alguna vez. Con el manga, ese entretenimiento para ocupar las manos de oficinistas y estudiantes en el metro camino de su oficina, las páginas fluyen por lo general con buen ritmo, mientras que algunos cómics norteamericanos, especialmente los de superhéroes, hacen que nos cueste un poco más pasar a la siguiente hoja. No es una regla universal, pero sí frecuente.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un japonés medio puede tardar 20 minutos en leer un volumen de 200 páginas mientras los occidentales tardaríamos al menos el doble en hacer lo propio con un cómic?

Hay, probablemente, un componente de enriquecimiento vs economía de la página: a día de hoy el manga es un producto de consumo mucho más barato, orientado a su lado comercial. Sus dibujantes y guionistas trabajan a destajo y cada obra se vende al peso, por eso es comprensible que le dediquen menos detalles a cada página. En Estados Unidos, por el contrario, donde el cómic se vende a color y con un precio más alto, esto no estaría bien visto por sus clientes.

Y sin embargo, hoy hemos descubierto otra razón más gracias a Twitter. Rachel Matt Thorn, profesora de manga de la Universidad de Seika, Kyoto, dice haber estudiado la “regla de la T”, algo a lo que parece que nadie antes había puesto nombre pero que, en sus estudios, ha descubierto que se empezó a hacer de forma natural en la industria nipona desde finales de los 60 en adelante, cosa que ha influido en la elaboración artística de todas las obras posteriores y en el choque cultural que unos lectores y otros sufrimos al enfrentarnos a la caligrafía visual de la cultura al otro lado del charco.

De la escritura vertical en tablillas al problema de la secuencia

Esta es la reconstrucción y traducción de lo que Matt Thorn ha contado la semana pasada en su cuenta:

A bit of thread on the way pages are laid out in Japanese comics.



When you think of manga page layouts, you may think “dynamic.” Pages tend to pop more than in other comics. It may look like anything goes, but they are able to do that because there are strict traffic rules. — Rachel Matt Thorn #DreamActNow (@matt_thorn_en) January 19, 2018

Hasta finales de los 60 y principios de los 70 las reglas de lectura y diseño de viñetas en el manga no estaban nada claras, al igual que ocurría en los cómics occidentales. Pero había una complicación añadida: la composición tipográfica vertical, que implicaba que existía, al menos, una posibilidad de organizar las viñetas verticalmente.

A eso hay que añadirle que la escritura de cómic japonesa es la única vertical, no horizontal, como la nuestra (hasta el cómic coreano y chino utiliza la horizontalidad). Para nosotros leer de lado a lado es lo más lógico, cuando a ellos su educación les pide una lectura de arriba a abajo. Por esto mismo era más habitual, incluso en los inicios del medio, incorporar viñetas verticales. Así que, mientras nuestros ojos van de izquierda a derecha y luego saltan a la siguiente línea hacia abajo, los japoneses a veces tenían que leer de arriba abajo y luego a la izquierda.

Página de cómic en formato cuadrícula.

Por todo esto, la regla de la cruz (+) entre viñetas, la página con estructura de cuadrícula perfecta de toda la vida, para ellos era muy incómoda. Si toda tu página son viñetas cuadradas que siguen armónicamente la norma de la cruz, todo va bien. Pero, ¿qué pasa si te topas con una cruz en un mar de viñetas de formas variadas? Pasa lo que ilustra la profesora aquí con dos ejemplos de mangas de mitad de siglo. Que el orden de lectura se vuelve caótico y hay que poner flechas.

Here’s a 2-page spread from TEZUKA Osamu’s “Jungle Emperor” circa early 50s, and another from TAKAHASHI Macoto’s “Beyond the Storm” from 1958. Note that both have a “+”. The latter even uses arrows to send the reader left, then right again. (Red +s added for emphasis.) pic.twitter.com/xnf2iDM1XG — Rachel Matt Thorn #DreamActNow (@matt_thorn_en) January 19, 2018

Así que, según Matt Thorn, hubo algún momento en el que los creadores del medio provocaron que sus artistas esquivasen estas situaciones. Ninguna página debía tener una cruz, lo que llevó a instaurar la hegemonía de la T, las señales de tráfico de la lectura se hicieron más claras para el lector oriental sin siquiera expresarlo. Diez años después, así eran las páginas típicas de dos de los grandes creadores del manga.

That was standard at the time, and the fallback rule then was the American one: When in doubt, move horizontally. Now, here are a couple of spreads from about 10 years later, from CHIBA Tetsuya’s “Tomorrow’s Joe” and TAKEMIYA Keiko’s “In the Sunroom.” No more “+s”. pic.twitter.com/nB99qgGEHU — Rachel Matt Thorn #DreamActNow (@matt_thorn_en) January 19, 2018

Por expresarlo de otra forma:

Si dos viñetas tienen la misma altura, lee horizontalmente. Si tienen la misma anchura, lee verticalmente.

He aquí dos ejemplos distintos de cómo funciona la lectura en forma de T. Las viñetas están ordenadas, así que para comprender el orden sólo tienes que fijarte lo que se ha hecho en la página en cuanto a los bordes de las viñetas.

“Aunque es difícil de explicar, casi todos los japoneses menores de 60 años conocen esta regla y la procesan instantáneamente. Pese a ello, no son para nada conscientes de que están siguiendo esta norma”, ha dicho la profesora en alusión a los lectores.

Más rápido, más atractivo, más inflexible... aquí y allí

Como cualquier estandarización, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, esto ha facilitado la difusión y el interés de los lectores por un medio con el que se sienten más cómodos, ya que la lectura es más mecánica y placentera. Matt Thorn, de hecho, vincula esta norma con el boom del manga una década después. Por el otro, constriñe la libertad creativa de los dibujantes, que no pueden experimentar tanto con la viñeta como sus coetáneos norteamericanos.

Según la teoría, esto también acrecenta la brecha cultural de los lectores. Es decir, si para unos y otros ya es difícil cambiar de partida el sentido visual de lectura (occidental: izquierda a derecha; japonés: derecha a izquierda) peor aún será que sus viñetas lleven un orden invisible distinto.

Pero no todo se explica con la norma de la T. De hecho, los estudiosos han demostrado que la evolución del cómic revela que el lector de arte secuencial escapa a veces a las órdenes de lectura tradicional, dependiendo de cómo le presentes las viñetas.

Vamos a fijarnos en este esquema de Neil Cohn y Hannah Campbell: encuestaron a miles de sujetos para recopilar su sentido de lectura de diferentes arreglos viñetísticos. Como vemos, los lectores no siempre corren a buscar la respuesta de la viñeta de la izquierda en la derecha, a veces directamente saltaban al recuadro de abajo. Así que a) el tamaño de cada viñeta también importa; y b) los humanos no seguimos necesariamente los patrones de lectura de texto escrito en los textos visuales.

Ejemplo de viñeta "widescreen".

La investigadora estadounidense Kaitlin Pederson también ha constatado cambios similares a los que hemos visto en el manga en el cómic de superhéroes a lo largo de los años, optando por una sistematización de los diseños de páginas en detrimento de la mayor libertad creativa y el caos estilístico. Por ejemplo, las viñetas con escalonamiento horizontal y las cuadrículas perfectas han perdido notoriedad, mientras que las viñetas "widescreen", que ocupan una fila completa, se emplean bastante más.

Para Pederson esto ocurre porque la página se ha vuelto con el tiempo la unidad de medida visual, se trabaja mucho más como un lienzo aislado.