Las cinco secuencias del cine y la televisión influidas por los abusos de Harvey Weinstein

“Todo el maldito mundo lo sabía”. Así arrancaba uno de los testimonios más sonados en el momento en el que empezó a explotar el caso Weinstein. Hollywood al completo, al menos todo el que alguna vez hubiese hecho algo relevante, sabía que la mitad de la empresa Miramax se comportaba como un depredador sexual.

Es más, los amantes del séptimo arte que se hayan interesado por los entresijos del medio también habían leído algún rumor sobre el carácter abusador de Harvey. Los guionistas, aunque no nos diésemos cuenta, también nos habían avisado.

Esta es la lista de las películas o series de televisión que se habían inspirado en la figura y personalidad del productor para crear personajes similares a modo de alegoría del abuso masculino hollywoodiense o como simple y directo reproche personal hacia Weinstein.

I wrote and directed this scene in 1999. #Weinstein pic.twitter.com/VFRJQM0O4M

Como ya comentamos previamente, Asia Argento fue una de las primeras en denunciar las exigencias sexuales de Weinstein para acceder al trabajo cinematográfico. La actriz y directora italiana se desquitó de su abusador haciéndole un papel a medida en una de sus primeras ficciones, un hombre poderoso que, en batín y bajo el pretexto de darle un masaje, cita a mujeres a su habitación de hotel para terminar sobrepasándose.

¿Lo mejor de todo? Que Weinstein llamó a Argento después de verse a sí mismo en la película para decirle que la escena le había parecido “muy graciosa” y, de paso, rogar que le disculpara por su comportamiento hacia ella en el pasado.

Say what you will about Entourage, but they satirized Harry Knowles & Harvey Weinstein as creeps like 13 years ago: pic.twitter.com/HGntbi25Y4