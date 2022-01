El motivo por el que los gorros de invierno han llevado siempre un pompón: vikingos, Napoleón y rock

La temporada invernal es oscura, fría y, a veces, triste. No es mejor ni peor que otras estaciones. Pero, sin duda, trae consigo preguntas atípicas. ¿Por qué caen copos de nieve del cielo? ¿Por qué anochece a las 6 de la tarde? ¿Por qué tengo ganas de ver Netflix todo el tiempo? Pero sobre todo: ¿Por qué todo el mundo lleva un pompón en sus cabezas como si fuera una decoración normal? ¿Acaso sabemos para qué sirve o por qué está ahí?

Sí, hay una explicación. Una razón por la que tienes esa esfera de tela en la punta de tu cabeza, esa bola, esa explosión de alegría. Vivan los pompones.

Los orígenes del sombrero con pompones se remontan a Escandinavia, aproximadamente al siglo VIII, nada menos. El dios vikingo Freyr, o lo que se cree que era, está representado con un sombrero (o casco) con un pompón en una estatuilla que fue descubierta en 1904 en la granja Rällinge en Södermanland, Suecia. En un artículo escrito por el arqueólogo Neil Price incluido en el libro Old Norse Religion in Long-Term Perspectives: Origins, Changes & Interactions, se explica: “La figura lleva un casco y una pulsera en cada muñeca, todas son inclusiones de diseño muy deliberadas y, por lo tanto, no carecen de significado".

Hasta ahí bien. ¿Pero qué significa?

A priori, la función del pompón aquí, como se especula en este hilo de Reddit, podría ser cubrir o reunir las costuras que quedaron de nålebinding el sombrero, una técnica de creación de tela que es anterior al tejido. Una idea plausible. De hecho, otros sombreros de la historia, como esta histórica gorra Monmouth del siglo XVI, usada por soldados y marineros en Inglaterra, tienen una pequeña lengüeta en la costura, que quizás sea un vínculo con el pompón moderno.

Sin embargo, el pompón en los dioses mitológicos no nació como un mero adorno para la cabeza, tenía una utilidad muy importante: identificar a quien lo llevaba. Con el paso de los siglos, las distintas culturas fueron adaptando su utilidad identificatoria.Los sombreros con pompones se usaban como parte del uniforme militar de la infantería de Napoleón, donde su color denotaba la compañía a la que pertenecía el hombre: verde para la primera compañía, celeste para la segunda, naranja para la tercera y violeta para la cuarta, etcétera.

Soldados de la infantería de línea francesa disparando sus armas durante una recreación histórica de las guerras napoleónicas del siglo XIX. | Unsplash

Los pompones también formaron parte del uniforme de los regimientos de las Highlands escocesas, en su gorro de Balmoral, hasta el siglo XIX. El bonete Balmoral de Scotts fue precedido por el bluebonnet, usado por los trabajadores escoceses entre los siglos XVI y XVIII. La autora e historiadora Enid Gauldie escribió sobre el atuendo bluebonnet, útil por su forma plana y ala larga, que ofrecía protección, para la revista Selvedge:

A veces, una banda de mayor profundidad permitía tejer un patrón de cuadros o rayas, y a veces había un toque final de "toorie", una bola hecha con puntas de lana; rojo brillante, o más a menudo, para los ancianos, más plano y negro para combinar con el sombrero.

El clero católico romano también los ha usado durante aproximadamente cientos de años (sus sombreros con pompones se llaman birettas o birretes) y los colores del sombrero y del pompón te dicen qué tipo de puesto ocupan: los cardenales visten biretes rojas; los obispos visten de violeta; los sacerdotes, diáconos y seminaristas visten de negro. Y bueno, los marineros del siglo XVIII también llevaban gorros tejidos con pompones.

Y ahora la pregunta es. ¿Por qué los usamos ahora? No somos clérigos, ni soldados franceses. Y mucho menos vikingos. Según esta publicación de la escritora Alexandra Churchill en la web Martha Stewart, los pompones tuvieron un aumento en popularidad durante la Gran Depresión porque agregarlos al atuendo era una forma económica de adornar la ropa.

No fue hasta mediados de la década de 1960 que el sombrero bobble se convirtió en una prenda de vestir popular y se convirtió en algo a la moda. Una parte importante de este cambio provino de un grupo llamado The Monkees y más específicamente del miembro de la banda Michael Nesmith, quien usó un gorro con pompón en un programa de televisión.

Caroline Rose Kaufman, diseñadora de moda textil que a menudo incorpora pompones en sus diseños, explicaba en este reportaje de The Outline:

El sombrero con pompones ha sido popular desde que tengo uso de razón. Sin embargo, he notado que en los últimos años, los diseñadores se han vuelto creativos con sus pompones. He visto pompones de piel, pompones de neón, pompones brillantes, pompones dobles, todos en la pasarela y luego en el mercado. ¿Quizás la variedad de lo que puedes hacer en prendas de punto ha contribuido a la popularidad?

Nancy Deihl, directora de estudios de vestuario en la Universidad de Nueva York y coautora de La historia de la moda moderna, señala:

"Es muy posible que Nesmith ayudó a popularizar el estilo en los años 60, pero me mantendría alejada de la afirmación de que el gorro de punto de MN es una "gran razón" por la que todos usamos sombreros con pompones en la actualidad.

Vestido de Gran Bretaña de 1810 con un adorno de pompones. | Museo de Victoria y Alberto

Zapatos tsarouhi griegos, que forman parte de la vestimenta regional y el uniforme de guardia tradicional griego. | Wikipedia Creative Commons

Borlas de pompones en un catálogo de Sears de la década de 1940 | Sears

Imágenes: Unsplash | Wikimedia Commons