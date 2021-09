Muchos villanos de Bond están desfigurados. Y la gente que lo está en la vida real se cansa de ser el malo

Jen Campbell, escritora y divulgadora de cuestiones sobre personas con discapacidades, ha lanzado en Twitter una crítica a la saga de James Bond: “cada vez que sale una nueva película de James Bond se le pide a los productores que se replanteen su representación de las personas desfiguradas, pero siempre les da igual. Para la última peli, que llega esta semana, más de lo mismo, aunque esta vez tenemos doble ración de villanos con el rostro desfigurado. ¡Qué suerte!”. Se refiere a Blofeld, al que le falta un ojo y está interpretado en esta ocasión por Christoph Waltz y al nuevo enemigo de 007, Safin, encarnado por Rami Malek y con una cara abrasada por lo que parecen tóxicos.

Every time a new James Bond film is made, the producers are asked to reconsider their representation of disfigurement. Every time, they say they don't care. The new film, out this week, is no exception. This time, two villains with facial disfigurements. Lucky us. pic.twitter.com/94KhvZLdJw