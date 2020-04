¿No afecta a fumadores? La desinformación en torno a la protección del tabaco frente al coronavirus

¿Ser fumador puede beneficiarte contra el coronavirus? Así lo afirman tanto un rumor popular como un estudio científico preliminar. El primero ha corrido por grupos de Whatsapp y también en el programa de Iker Jiménez, mientras que el segundo lo han divulgado algunos científicos y profesionales del mundo de la comunicación. Desgraciadamente en ninguno de los dos casos es cierto.

Official French data on #tobacco smoking & #covid19 replicate the picture in China, Germany & USA:

A remarkable low rate of smokers are hospitalised w/ coronavirus compared to smoking prevalence (France 23%). https://t.co/y0xPPqEX3ihttps://t.co/zy1OSpzHie pic.twitter.com/8MMMfhriGx